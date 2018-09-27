Педофілія і самосуд

Учора в Києві знайшли труп чоловіка з нібито відрізаними геніталіями, який, знову ж таки - нібито, схожий на педофіла, якого розшукує поліція. Пізніше інформацію не підтвердили ні про одне, ні про інше. Але, те що новина мала такий зміст говорить про те, що суспільство очікує "робін-гудів", які будуть оберігати безпеку громадян.

Так можна згадати, що перед цим з’явилась інформація щодо першого рішення суду про хімічну кастрацію у Казахстані. Можливо, сам напрямок думки був навіяний і цим. Але в цілому наша – українська картинка - зовсім про інше. У людей є запит на самосуд за особливо тяжкі злочини.

Ситуація з кримінальними злочинами в Україні парадоксальна. З одного боку, Генпрокуратура звітує про скорочення їх кількості. У минулому році їх число офіційно знизилось на 13,6%. Але, з іншого боку, як показали опитування "Рейтингу", 55% киян заявили, що ситуація зі злочинністю погіршилась. Тобто, відчуття безпеки українців знижується всупереч офіційній звітності про скорочення кількості злочинів.

І найголовніша причина у тому, що суспільство не має довіри до державних органів, що б мали цю безпеку гарантувати (починаючи від поліції та завершуючи судами). І підживлюється ця недовіра і "недосаженими" мажорами; і депутатами, з яких знімають недоторканість, але не можуть притягти до відповідальності; і любителями "руського міра", які безперешкодно не лише пересуваються в Україні, але й мають можливість контролювати цілі телеканали.

І ось у цю нішу – нішу "робін-гудів" намагаються потрапити і Нацкорпус, і С14. Але є дві проблеми. Перша, медійно і одних, і інших прив’язують до політичних груп, які сьогодні формують коаліцію. А довіра до цих – парламентських політичних сил наскільки низька, що весь негатив перетікає і на тих, хто з ними пов'язаний. Друга проблема – максимум, чиї функції ці організації можуть взяти на себе у сфері безпеки – прокурорів та поліції. І лише частково суддів та виконавців. І то – неофіційно. Оскільки вбивства, відповідно до кримінального кодексу, - це злочин. Навіть якщо це – вбивство убивць чи педофілів.

А будемо відвертими запит на убивства цих злочинців є. Навіть більше – у нас є запит на відновлення такого покарання як смертна кара. І не лише щодо особливо тяжких злочинів – і щодо корупціонерів також. Принаймні, відповідний законопроект – на розгляді у Верховній Раді є. На жаль, це природно для суспільства, яке поляризоване і вимагає різких кроків для покращення ситуації.

Проблема у тому, що якщо держава не буде створювати відчуття безпеки сьогодні, це створюватимуть інші. Але цього разу вони братимуть на себе не лише функції поліції, але й функції ката.