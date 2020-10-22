Самым старшим украинцем с диагнозом COVID-19 стал пациент 120 лет
Всего в Украине коронавирусную инфекцию подхватили 18 человек в возрасте более 100 лет
Из них 11 мужчин и 7 женщин
Умерло два человека, им было по 102 года
Возраст самого старшего украинца, подхватившего коронавирусную болезнь, – 120 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по данным Центра общественного здоровья, пишет УНН.
"У нас за все время пандемии было 18 больных в возрасте от 100 лет. 11 мужчин и 7 женщин. Из этих 18-ти умерло только два человека за все время. И им было по 102 года. Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент – 120 лет, жив", – говорится в сообщении.
Где живет самый старший пациент, в министерстве не сказали, поскольку эта информация является конфиденциальной.
Как сообщил OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Лебедь в октябре перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Он детально описал симптомы и течение болезни.