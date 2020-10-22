Самым старшим украинцем с диагнозом COVID-19 стал пациент 120 лет

Возраст самого старшего украинца, подхватившего коронавирусную болезнь, – 120 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по данным Центра общественного здоровья, пишет УНН.

"У нас за все время пандемии было 18 больных в возрасте от 100 лет. 11 мужчин и 7 женщин. Из этих 18-ти умерло только два человека за все время. И им было по 102 года. Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент – 120 лет, жив", – говорится в сообщении.

Где живет самый старший пациент, в министерстве не сказали, поскольку эта информация является конфиденциальной.

Как сообщил OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Лебедь в октябре перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Он детально описал симптомы и течение болезни.