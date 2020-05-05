Во время эпидемии COVID-19 Львов получил от государства только "тысячу бумажных масок по 70 копеек". При этом городу не предоставили ИВЛ-аппаратов.

Об этом в эфире "Громадського" сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Городской глава пожаловался, что регионы не получат достаточной информации о ситуации с пандемией.

По словам Садового, львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации – "когда государство не понимает специфики городов и пытается давить".

Львов на карантине

"Следует быть максимально корректными. Я понимаю, что казна пуста, денег там нет. Мы, кстати, никакого ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, мы их получили, но мы не жалуемся. Есть львовской бизнес, он включился активно, есть возможности нашего бюджета", – рассказал он.

Также Садовый прокомментировал конфликт власти с мэром Черкасс.

"Мэр озвучивает мнение общества и за ним стоит общество. Поэтому я предлагал бы изменить дискуссии, которые были между государством и городами, и совместно находить точки, которые объединяют", – высказался глава Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки решению Кабмина, в воскресенье, 3 мая, заметили военную технику.

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