Садовый придумал, как обойти карантин выходного дня во Львове. Документ
Выходные стали рабочими для предприятий общепита, культурных учреждений, рынков
Садовый пообещал юридическую помощь предпринимателям
Во Львове на заседании исполнительного комитета горсовета приняли решение сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялся карантин выходного дня.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также выложил в соцсети скрин соответствующего решения исполкома.
Мэр уточнил, что выходные превратились в рабочие дни для предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.
"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", – написал Садовый.
Он также пообещал предпринимателям юридическую помощь и посоветовал обращаться на горячую линию по телефону 1580, если им кто-то помешает в выходные дни работать.
Кроме того, Садовый назвал ситуацию нетипичной из-за того, что правительство не посоветовалось с представителями бизнеса при принятии решения о карантинных ограничениях.
Как писал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет выполнять решение Кабмина о его введении. Свою позицию о карантинных ограничениях Садовый высказал на митинге предпринимателей.