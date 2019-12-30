С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

Всего лишь сутки остались до наступления Нового 2020 года. Все приготовления на финальной стадии, подарки куплены, составлена программа празднования. Важно не забыть поздравить тех, кто далеко и кого невозможно поздравить лично.
OBOZREVATEL решил упростить читателю эту задачу и подготовил подборку лучших поздравлений в стихах и прозе.
Празднование Нового года
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Поздравления с Новым годом в стихах
Еще чуть-чуть, еще немножко...
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!
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С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
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Волшебный праздник — Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год — плохое заберет.
Пусть будет много смеха,
Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!
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С наступающим вас поздравляем.
Пусть добро принесет Новый год.
Пусть снежинкой обида растает,
А останется в сердце любовь.
В семьях царствует пусть понимание,
Дети радость и счастье несут.
Все друг другу пусть дарят внимание
В наступающем новом году!
Всем везения, счастья, достатка,
Исполнения заветной мечты.
Пусть свершатся все ваши желания.
В доме — мира, добра, красоты!
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Поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!
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Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.
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Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!
Открытки
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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Новым годом, чтобы лучше всех поздравить с праздниками родных и близких.
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