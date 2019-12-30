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30 декабря • обновлено в 22:55
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С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

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Всего лишь сутки остались до наступления Нового 2020 года. Все приготовления на финальной стадии, подарки куплены, составлена программа празднования. Важно не забыть поздравить тех, кто далеко и кого невозможно поздравить лично.

OBOZREVATEL решил упростить читателю эту задачу и подготовил подборку лучших поздравлений в стихах и прозе.

Празднование Нового года

Празднование Нового года

pexels.com

Новости
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Поздравления с Новым годом в стихах

Еще чуть-чуть, еще немножко...

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков —

Всё это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил.

Чтоб год лишь счастье приносил!

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

С наступающим вас поздравляем.

Пусть добро принесет Новый год.

Пусть снежинкой обида растает,

А останется в сердце любовь.

В семьях царствует пусть понимание,

Дети радость и счастье несут.

Все друг другу пусть дарят внимание

В наступающем новом году!

Всем везения, счастья, достатка,

Исполнения заветной мечты.

Пусть свершатся все ваши желания.

В доме — мира, добра, красоты!

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

Поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы этот год был успешным, добрым, благополучным и удачным. Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение.

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

pexels.com

Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!

Открытки

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

С наступающим Новым годом Крысы: лучшие поздравления и открытки

davno.ru

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Новым годом, чтобы лучше всех поздравить с праздниками родных и близких.

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Автор
Марина Погорилко
Тег
Новый Год-2020
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