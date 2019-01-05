''С нами князь Владимир!'' Варфоломей обратился к Украине после подписания Томоса

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.
Об этом он заявил во время своей речи после подписания Томоса, которое прошло 5 января в Стамбуле.
"Это было ваше право — просить и добиваться себе автокефалии... Мы с чистым сердцем молимся, чтобы вы оказались достойны этого дара. С Божьей ласки мы воссоединяем в церковном единении миллионы верных земли вашей, которые внезапно и не по собственной воле и причине оказались вне каноничности", — обратился Варфоломей.
Подписание Томоса
Скриншот
Он также поздравил президента Украины Петр Порошенко и всех присутствующих политиков с долгожданным историческим днем. Патриарх Варфоломей отметил, что каноничность церкви — это то, к чему шла Украина на протяжении многих веков.
"В этот прекрасный исторический день с нами князь Владимир и княгиня Ольга, а с ними вместе все святые потомки земли!" — сказал Патриарх Константинопольский.
Подписание Томоса
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
5 января в Стамбуле для Православной церкви Украины подписали Томос об автокефалии.
15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний.
Константинопольский патриарх подтвердил намерение предоставить 6 января Томос Православной церкви Украины.
На мероприятие отправился президент Украины Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ.
4 декабря патриарх Варфоломей призвал всех глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.
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