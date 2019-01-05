''С нами князь Владимир!'' Варфоломей обратился к Украине после подписания Томоса

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.

Об этом он заявил во время своей речи после подписания Томоса, которое прошло 5 января в Стамбуле.

"Это было ваше право — просить и добиваться себе автокефалии... Мы с чистым сердцем молимся, чтобы вы оказались достойны этого дара. С Божьей ласки мы воссоединяем в церковном единении миллионы верных земли вашей, которые внезапно и не по собственной воле и причине оказались вне каноничности", — обратился Варфоломей.

Новости Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Подписание Томоса Скриншот

Он также поздравил президента Украины Петр Порошенко и всех присутствующих политиков с долгожданным историческим днем. Патриарх Варфоломей отметил, что каноничность церкви — это то, к чему шла Украина на протяжении многих веков.

"В этот прекрасный исторический день с нами князь Владимир и княгиня Ольга, а с ними вместе все святые потомки земли!" — сказал Патриарх Константинопольский.

Подписание Томоса Скриншот

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