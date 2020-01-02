С морозами и снегом: стало известно, каким будет март в Украине

В Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Будет она такой в результате сдвига сезонных процессов.
Об этом рассказали синоптики "Сегодня". По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале марта в Украине будут морозы, а также снегопады.
Первый месяц весны будет пасмурным. Со второй его половины в Украине несколько потеплеет, однако пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются лишь после 25 марта.
Погода в Украине
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.
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