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2 января • обновлено в 11:58
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С морозами и снегом: стало известно, каким будет март в Украине

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В Украине в 2020 году ожидается затяжная весна. Будет она такой в результате сдвига сезонных процессов.

Об этом рассказали синоптики "Сегодня". По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале марта в Украине будут морозы, а также снегопады.

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Первый месяц весны будет пасмурным. Со второй его половины в Украине несколько потеплеет, однако пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются лишь после 25 марта.

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Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
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