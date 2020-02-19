С грохотом и вибрацией: "Укрзалізниця" оскандалилась "новыми" вагонами. Видео

"Укрзалізниця" попала под шквал критики из-за несоответствующего состояния поездов "Интерсити", которое доставляет неудобства пассажирам или даже подвергает их опасности.

В частности, музыкант и участник киевской рок-группы Евгений Житнюк пожаловался, что уровень шума внутри вагонов превышает допустимые рамки. Доказательства он снял на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот с таким грохотом и вибрацией на скорости больше 100 км/час едут минимум три вагона в поезде "Интерсити+" уже третью мою поездку подряд", – пишет Житнюк, отмечая, что так перевозчик в очередной раз "доказывает" свой слоган "зручно та безпечно".

На ролике можно услышать непрерывный ритмичный стук, который пассажиры вынуждены терпеть в течение всей поездки. А его автор выразил недоумение тем, как за восемь лет можно было так износить составы дорогих поездов, чтобы они ездили с таким грохотом и вибрацией.

"Особенно приятно, когда это происходит на скорости 160 км/час. Угрохали дорогие импортные поезда за 8 лет?" – возмутился пассажир.

Он подчеркнул, что при этом персонал УЗ не видит в таких условиях поездки ничего зазорного.

В вагоне постоянно слышен грохот Facebook/Евгений Житнюка

"К слову, стюарды, кейтеринг и помощник машиниста во время обхода состава ходили, как будто так и надо", – подытожил Житнюк.

Отметим, что в комментариях под этим постом автор продолжил рассказывать о "комфорте", с которым ему пришлось ехать в поезде "Укрзалізниці".

"Зато не надо сахар в кофе размешивать!", "Ездил недавно в Киев туда и обратно – скрипело все, будто сейчас развалится. По итогу выбесило так, что я приехал и купил себе наушники с шумодавом. Покрытие там в основном норм, а вот вагоны скрипят люто-бешено", – добавили его подписчики.

Комментарии пользователей Facebook/Евгений Житнюк

Комментарии пользователей Facebook/Евгений Житнюк

Комментарии пользователей Facebook/Евгений Житнюк

Комментарии пользователей Facebook/Евгений Житнюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за ложного сообщения о минировании поезда Трускавец – Днепр 700 пассажиров среди ночи выгнали с вагонов под дождь. Это привело к масштабному коллапсу на железной дороге – 13 поездов были задержаны на срок от 15 минут до 1,5 часа.

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