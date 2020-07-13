Я не знаю, за кого голосовал этот человек, судья КСУ Игорь Слиденко, но то, как спокойно и филигранно он размазывает адвокатов, защищающих русский язык, сделало его моим героем дня.

В зале звучали великолепные тезисы.

Итак:

– как можно основываться на переписи "русскоязычного населения" от 2001 года, если с тех пор прошло 19 лет и ситуация могла существенно измениться?

(Мої діти, наприклад, вчаться українською, і я, як мати, контролюю, щоб перекосу до Росії не було. А скільки молоді за цей час виросло та сформувалось на західних цінностях?)

Так что эту ножку у российской табуретки – нафиг.

– вы (адвокат "русского языка") можете привести конкретные примеры из жизни, где ущемляется русский язык? Нет?

(Кстати, то, что адвокат жалуется на свои личные неудобства – как то якобы невозможность читать литературу на русском языке, что похоже на чушь – не может представлять, как уже понятно, неизвестное и не подсчитанное количество русскоязычных граждан в Украине). Багато хто з нас, "русскоязычных", дивиться фільми, читає літературу без проблем українською. Ми навіть не помічаємо, що щось з цього може нас "ущемлять", настільки це звично для нас та не проблемно.

Эту ножку – тоже нафиг.

– что такое "русскоязычное население" Украины? Это юридический термин? Вы в курсе, что он входит в доктрину Путина? Вы кого имеете ввиду?..

Я для себя тоже определяю этнических россиян, желающих получать информацию на русском, и "русскоязычное население", как разные категории. Первые – меньшина. Одна из многих. Вторые – граждане Украины, сгенерированные временем под оккупацией Советского Союза, вот как я. У нас в этом плане инертность, привычка или недостаток общения.

Но отношу ли я себя к этническим россиянам? Боже упаси. Это разные вещи. И когда адвокат говорит и от моего имени в том числе, прикрывая это устаревшей какой-то переписью, то лучше бы он подал иск индивидуальный. Что вот, у него проблема найти литературу на русском языке. Я ему подскажу адрес поселковой библиотеки, заваленной этим хламом.

Ссылка на видео в комментариях, кто не видел. Этот судья ближе к концу. Красиво, сочно и наотмашь.

P.S. Я тут, у себе, чекаю на українську хоча б на касах у супермаркетах. Окрім Макдональдсу. Але не чую. Тому мовний бар`єр, причому дуже сильний.

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