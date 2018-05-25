"Россия победила!" Известный волонтер указал на серьезный прокол украинцев

Украина проиграла в информационной войне с Россией, целью которой было создать информационный кокон и альтернативное инфополе, а затем убедить нацию, что оно является реальностью.

Такое мнение высказал учредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в блоге для "Украинской правды".

По его словам, тезис о том, что "враг на Банковой", а не в Кремле, все чаще звучит от обычных людей, а это значит, что общенациональный информационный кокон, построенный для нас за нашей северной границей, сработал.

"Думаю, что для информационной операции такого уровня нужны были не только бюджеты и исполнители. Здесь нужны были социологические опросы, скрытая работа с лидерами общественного мнения, СМИ и многое другое. Результат, как говорил Валерий Лобановский, на табло", - написал он.

Новости СНБО ввел санкции против украинского СМИ

Дейнега отметил, что украинцы все реже видят вину своих бед в России, и все чаще в своей же власти. Волонтер пояснил, что такое мышление может применяться к внутренним проблемам страны, но, когда речь идет о погибших бойцах на Донбассе – это совсем другое.

"Уверен, что даже под этим текстом на меня бросятся с ненавистью и истерикой доказывать, что "главный враг - внутренний", "война идет, потому выгодна Порошенко", "все на Майдан" и так далее. Честно говоря, я даже не вижу смысла отвечать. Я просто констатирую этим сообщением наше с вами поражение в информационной войне. Целью которой было создать информационный кокон и альтернативное инфополе, а затем убедить нацию, что оно является реальностью", - написал он в блоге.

Волонтер пояснил, что российская пропаганда занимается смещением акцента ненависти с прямого агрессора на кого-то внутри страны для демотивации населения.

Виталий Дейнега

"Я просто хочу сказать, что не вижу признаков "большого заговора" и того, что Порошенко нас "сливает" на востоке. Более того, я сомневаюсь, что кто-то из политиков крупного калибра более решительно и эффективно действовал бы в ситуации неопределенности и хаоса 2014 года", - выразил мнение Дейнега.

По его словам, конкретные поступки первого года войны показали, что "мы с президентом по одну сторону окопа, несмотря на все разногласия".

"И писать под постами о погибших, что в их смерти виноват он, - это дешевая манипуляция и признак проигрыша в информационной войне. Подумайте об этом перед тем, как начать комментировать. Мою позицию трудно назвать лояльной к власти. Но надо быть точным в обвинениях. В наших военных стреляет не президент", - заключил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела санкции против главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева.