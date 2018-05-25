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"Россия победила!" Известный волонтер указал на серьезный прокол украинцев

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Украина проиграла в информационной войне с Россией, целью которой было создать информационный кокон и альтернативное инфополе, а затем убедить нацию, что оно является реальностью.

Такое мнение высказал учредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в блоге для "Украинской правды".

По его словам, тезис о том, что "враг на Банковой", а не в Кремле, все чаще звучит от обычных людей, а это значит, что общенациональный информационный кокон, построенный для нас за нашей северной границей, сработал.

"Думаю, что для информационной операции такого уровня нужны были не только бюджеты и исполнители. Здесь нужны были социологические опросы, скрытая работа с лидерами общественного мнения, СМИ и многое другое. Результат, как говорил Валерий Лобановский, на табло", - написал он.

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Дейнега отметил, что украинцы все реже видят вину своих бед в России, и все чаще в своей же власти. Волонтер пояснил, что такое мышление может применяться к внутренним проблемам страны, но, когда речь идет о погибших бойцах на Донбассе – это совсем другое.

"Уверен, что даже под этим текстом на меня бросятся с ненавистью и истерикой доказывать, что "главный враг - внутренний", "война идет, потому выгодна Порошенко", "все на Майдан" и так далее. Честно говоря, я даже не вижу смысла отвечать. Я просто констатирую этим сообщением наше с вами поражение в информационной войне. Целью которой было создать информационный кокон и альтернативное инфополе, а затем убедить нацию, что оно является реальностью", - написал он в блоге.

Волонтер пояснил, что российская пропаганда занимается смещением акцента ненависти с прямого агрессора на кого-то внутри страны для демотивации населения.

Виталий Дейнега

"Я просто хочу сказать, что не вижу признаков "большого заговора" и того, что Порошенко нас "сливает" на востоке. Более того, я сомневаюсь, что кто-то из политиков крупного калибра более решительно и эффективно действовал бы в ситуации неопределенности и хаоса 2014 года", - выразил мнение Дейнега.

По его словам, конкретные поступки первого года войны показали, что "мы с президентом по одну сторону окопа, несмотря на все разногласия".

"И писать под постами о погибших, что в их смерти виноват он, - это дешевая манипуляция и признак проигрыша в информационной войне. Подумайте об этом перед тем, как начать комментировать. Мою позицию трудно назвать лояльной к власти. Но надо быть точным в обвинениях. В наших военных стреляет не президент", - заключил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела санкции против главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Виталий ДейнегаПетр Порошенко
Место
Украина
Объекты
Информационное сопротивлениепропаганда
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