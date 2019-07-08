"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России

В Украине негативно отреагировали на возможное проведение телемоста между телеканалом NewsOne и российскими пропагандистами с "Россия 24".

Народный депутат, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в Facebook заявила, что российское телевидение это не ТВ, а "информационное оружие против Украины в кремлевской гибридной войне".

"Попытки провести телемост с этим рупором ненависти к Украине – вызов, на который немедленно должен отреагировать Нацсовет, СБУ, Министерство информации, правительство и Офис президента. Сваты-менты были первой ласточкой, теперь нам будут втюхивать "Россию 24", – отметила она.

Нардеп Владимир Арьев в соцсети написал, что говорить с Россией нужно лишь возвращения Крыма и Донбасса и раскаяния за агрессию.

"При других условиях – это прямой вражеский десант гибридной войны на нашу территорию. Трансляцию в Украине продукта запрещенного законом пропагандистского канала нельзя допустить всеми средствами. Ради памяти погибших и ради справедливости к искалеченным и пострадавшим", – добавил парламентарий.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что NewsOne проводит под видом телемоста информационно-психологическую специальную операцию в интересах российских спецслужб.

"Путин не собирается превращать оккупированные территории в самодостаточные и процветающие регионы – на это у него денег не хватает, а вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства. Неужели это как-то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве российские генералы не могут остановить войну и впустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"? – сообщил он.

Телеканал NewsOne

Бутусов подчеркнул, что данный телемост это широкомасштабная операция по дискредитации Украины перед выборами.

"Потому что государство, неспособное отреагировать на вражескую пропаганду во время войны в своих СМИ, показывает свою недееспособность. Телемост с РФ – чтобы добавить процентов Медведчуку, чтобы заставить легковерных людей забыть о виновниках гибели тысяч украинцев, о российской оккупации Крыма и Донбасса. Чтобы подорвать волю к сопротивлению изнутри и заставить сдаться. А не выйдет", – заявил журналист.

Известный журналист Соня Кошкина в соцсети обозвала телемост с Россией "бл*дством".

"У СБУ, конечно, вопросов нет. Свобода слова, все дела. Как нет их у прошлой власти, благодаря которой это торжество п***ца состоялось. Да и у нынешней тоже - преемственность, че уж", – негодовала она.

Журналист Владимир Попов в Facebook также раскритиковал телемост с российским телеканалом.

"Не останавливайтесь на Киселеве, давайте уже телемост с "новороссией". Ну там, где ведущие будут сидеть на корточках, плевать семки и рассказывать о фашисто-бандеровцах, распятых мальчиках в трусиках и прочем. Нужен диалог, обмен культурными ценностями. Нам надо услышать друг друга. Можно еще собрать людей в Донецке на площади Ленина, с вечно живым памятником Ленина. У них в руках будут портреты "моторолы", "гиви" и "захарченко", – возмущался он.

Бывший замминистра Информационной политик Татьяна Попова в Facebook сообщила, что украинский телеканал по закону не имеет права делать телемостов со СМИ страны агрессора, против которого введены санкции.

"То есть телемосты, организованные с российской стороны Дудем, Собчак, "Медузой", "Новой Газетой", русскими службами "Радио Свобода" или "ВВС" были бы хорошим решением и наверняка интересными. А вот объявление о телемосте с ВГТРК и Киселевым, иначе чем попыткой поляризовать электорат в предвыборный период назвать не могу", – пояснила она.

Известный волонтер Тим Златкин в соцсети отметил, что нужно дать NewsOne провести телемост, ведь тогда по закону телеканалу можно будет закрыть.

"Будут законные основания закрыть этот "НьюзВан", а всех причастных особей отправить в Лукьяновское СИЗО", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24".

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