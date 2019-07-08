ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России

509Читать материал на украинском

В Украине негативно отреагировали на возможное проведение телемоста между телеканалом NewsOne и российскими пропагандистами с "Россия 24".

Народный депутат, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в Facebook заявила, что российское телевидение это не ТВ, а "информационное оружие против Украины в кремлевской гибридной войне".

"Попытки провести телемост с этим рупором ненависти к Украине – вызов, на который немедленно должен отреагировать Нацсовет, СБУ, Министерство информации, правительство и Офис президента. Сваты-менты были первой ласточкой, теперь нам будут втюхивать "Россию 24", – отметила она.

Новости
"Прекратите истерику!" В СНБО резко высказались из-за телемоста с Россией

Нардеп Владимир Арьев в соцсети написал, что говорить с Россией нужно лишь возвращения Крыма и Донбасса и раскаяния за агрессию.

"При других условиях – это прямой вражеский десант гибридной войны на нашу территорию. Трансляцию в Украине продукта запрещенного законом пропагандистского канала нельзя допустить всеми средствами. Ради памяти погибших и ради справедливости к искалеченным и пострадавшим", – добавил парламентарий.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что NewsOne проводит под видом телемоста информационно-психологическую специальную операцию в интересах российских спецслужб.

"Путин не собирается превращать оккупированные территории в самодостаточные и процветающие регионы – на это у него денег не хватает, а вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства. Неужели это как-то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве российские генералы не могут остановить войну и впустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"? – сообщил он.

Телеканал NewsOne

Телеканал NewsOne

Бутусов подчеркнул, что данный телемост это широкомасштабная операция по дискредитации Украины перед выборами.

"Потому что государство, неспособное отреагировать на вражескую пропаганду во время войны в своих СМИ, показывает свою недееспособность. Телемост с РФ – чтобы добавить процентов Медведчуку, чтобы заставить легковерных людей забыть о виновниках гибели тысяч украинцев, о российской оккупации Крыма и Донбасса. Чтобы подорвать волю к сопротивлению изнутри и заставить сдаться. А не выйдет", – заявил журналист.

Новости
Тука: телемост NewsOne с Россией – только начало

Известный журналист Соня Кошкина в соцсети обозвала телемост с Россией "бл*дством".

"У СБУ, конечно, вопросов нет. Свобода слова, все дела. Как нет их у прошлой власти, благодаря которой это торжество п***ца состоялось. Да и у нынешней тоже - преемственность, че уж", – негодовала она.

Журналист Владимир Попов в Facebook также раскритиковал телемост с российским телеканалом.

"Не останавливайтесь на Киселеве, давайте уже телемост с "новороссией". Ну там, где ведущие будут сидеть на корточках, плевать семки и рассказывать о фашисто-бандеровцах, распятых мальчиках в трусиках и прочем. Нужен диалог, обмен культурными ценностями. Нам надо услышать друг друга. Можно еще собрать людей в Донецке на площади Ленина, с вечно живым памятником Ленина. У них в руках будут портреты "моторолы", "гиви" и "захарченко", – возмущался он.

Новости
"Унижает украинский народ": у Гриценко категорически высказались из-за телемоста

Бывший замминистра Информационной политик Татьяна Попова в Facebook сообщила, что украинский телеканал по закону не имеет права делать телемостов со СМИ страны агрессора, против которого введены санкции.

"То есть телемосты, организованные с российской стороны Дудем, Собчак, "Медузой", "Новой Газетой", русскими службами "Радио Свобода" или "ВВС" были бы хорошим решением и наверняка интересными. А вот объявление о телемосте с ВГТРК и Киселевым, иначе чем попыткой поляризовать электорат в предвыборный период назвать не могу", – пояснила она.

Известный волонтер Тим Златкин в соцсети отметил, что нужно дать NewsOne провести телемост, ведь тогда по закону телеканалу можно будет закрыть.

"Будут законные основания закрыть этот "НьюзВан", а всех причастных особей отправить в Лукьяновское СИЗО", – сообщил он.

"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России
"Рупор ненависти!" В сети разнесли идею телемоста с пропагандистами России

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Владимира Зеленского уже потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудила телемост с российскими пропагандистами.

Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Место
Украина
Теги
пропагандаРоссияроссийские телеканалы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Закон Порядок
Закон Порядок
выработка пердя4его газа продолжается
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel