Румыния закрыла авиасообщение с Украиной, которая попала в "желтую" зону
Бухарест приостановил авиасообщение с рядом государств
Названы страны, для граждан которых небо остается открытым
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) Румынии 8 октября решил приостановить авиасообщение со странами "желтой" зоны эпидемиологического риска, в которую отнесли также и Украину.
Как сообщил румынский телеканал Digi24, Бухарест не закрыл авиасообщение со странами Европейского Союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.
Согласно правительственному решению, граждане из стран "желтой" зоны по прибытию должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Отмечено, что список стран "желтой" зоны был утвержден решением НКЧС от 5 октября 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждено 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – выявлено за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.