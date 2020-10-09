Румыния закрыла авиасообщение с Украиной, которая попала в "желтую" зону

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) Румынии 8 октября решил приостановить авиасообщение со странами "желтой" зоны эпидемиологического риска, в которую отнесли также и Украину.

Как сообщил румынский телеканал Digi24, Бухарест не закрыл авиасообщение со странами Европейского Союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Согласно правительственному решению, граждане из стран "желтой" зоны по прибытию должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Отмечено, что список стран "желтой" зоны был утвержден решением НКЧС от 5 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждено 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – выявлено за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.