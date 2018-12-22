"РПЛ + БПП = любовь?" Семья нардепов на всю Украину рассказала о ситуации в отношениях. Видео

Народный депутат Радикальной партии Украины Алена Кошелева и отец ее будущего ребенка народный депутат от БПП Давид Макарьян опровергли слухи о разрыве отношений.

Соответствующее видеообращение семья нардепов опубликовала в Facebook. Они сообщили, что после публикаций в СМИ им весь день звонили взволнованные друзья и коллеги.

"В преддверии Рождества Христова и Нового года мы хотим пожелать, чтобы в каждой семье была такая же любовь друг к другу, такое же взаимопонимание друг с другом и такое же самое уважение друг к другу, как в нашей семье. А СМИ хотим пожелать, чтобы они писали лишь честные и правдивые новости", - сказал Макарьян.

Алена Кошелева и Давид Макарьян

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Как сообщал OBOZREVATEL, об отношениях Кошелевой и Макарьяна стало известно в мае 2018 года. Тогда они вместе отдыхали на турецком курорте Мармарис. Слухи о беременности Кошелевой начали появляться в октябре. Источники из окружения пары рассказывали, что она была очень счастлива, узнав, что скоро станет матерью.