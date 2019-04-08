Розыгрыш колье на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 32 конкурса, в котором разыгрывалось колье с кристаллами Swarovski, — Александра Котта.

Напомним, конкурс проходил с 1 по 7 апреля, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 605 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 823 наших читателя.

Выбор победителя

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше набора чаев.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 15 апреля, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Анатолий Котович. Он выиграл 1 кг кофе в зернах, обойдя 605 конкурентов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!