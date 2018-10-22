Розыгрыш 3G планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет нового победителя конкурса, в котором разыгрывался 9-дюймовый 3G планшет. Им стал Павел Лотоцкий.

Напомним, что конкурс проходил с 16 по 22 октября, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 1034 конкурентов, которые полностью выполнили все условия.

В целом в конкурсе приняли участие 1577 читателей.

Напомним: чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе победительницей конкурса стала Александра Щербина.

Она выиграла 24-дюймовый SMART-телевизор. Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше. Потому внимательно следите за сайтом.