МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Розыгрыш 3G планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

644Читать материал на украинском

Редакция OBOZREVATEL поздравляет нового победителя конкурса, в котором разыгрывался 9-дюймовый 3G планшет. Им стал Павел Лотоцкий.

Напомним, что конкурс проходил с 16 по 22 октября, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 1034 конкурентов, которые полностью выполнили все условия.

Розыгрыш 3G планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

В целом в конкурсе приняли участие 1577 читателей.

Розыгрыш 3G планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

Напомним: чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

Новости
Розыгрыш планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе победительницей конкурса стала Александра Щербина.

Розыгрыш 3G планшета на OBOZREVATEL: назван победитель

Она выиграла 24-дюймовый SMART-телевизор. Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше. Потому внимательно следите за сайтом.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги