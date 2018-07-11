"Рождество будет с морозом": синоптик рассказала украинцам о погоде на Петра и Павла

В четверг, 12 июля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

"Петра и Павла завтра. Практически Говерла лета. Будет хорошо. Дожди с грозами прольются на северо-востоке и востоке страны, кроме Донбасса. В центре, скорее всего, на Полтавщине и Винниччине. Север - на Сумщине. Запад - периодические дожди. Юг - солнце и жара", - пообещала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно народным приметам, напоминает она, если на Петра и Павла жарко, то Рождество будет с морозом.

Диденко обещает свежую погоду на западной Украине - до +20 +26. На остальной территории страны +25 +30, а на юге и востоке столбик термометра поднимется до +33 градусов.

"В Киеве завтра без существенных осадков, только к вечеру пройдет небольшой дождь. +28 в столице на Петра и Павла", - написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу, по всей Украине резко ухудшится погода.