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"Рождество будет с морозом": синоптик рассказала украинцам о погоде на Петра и Павла

1.4тЧитать новость на украинском

В четверг, 12 июля, в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

"Петра и Павла завтра. Практически Говерла лета. Будет хорошо. Дожди с грозами прольются на северо-востоке и востоке страны, кроме Донбасса. В центре, скорее всего, на Полтавщине и Винниччине. Север - на Сумщине. Запад - периодические дожди. Юг - солнце и жара", - пообещала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно народным приметам, напоминает она, если на Петра и Павла жарко, то Рождество будет с морозом.

Диденко обещает свежую погоду на западной Украине - до +20 +26. На остальной территории страны +25 +30, а на юге и востоке столбик термометра поднимется до +33 градусов.

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"В Киеве завтра без существенных осадков, только к вечеру пройдет небольшой дождь. +28 в столице на Петра и Павла", - написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу, по всей Украине резко ухудшится погода.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на Обозревателе.

Темы
Погода в КиевеПрогноз погодыПрогноз погодиПогода в ОдессеПогода в Донецке
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объекты
погодаУкргидрометцентр
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