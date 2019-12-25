Самое интересное в истории создания песенки Jingle Bells то, что она написана не для Рождества!

Эта любимая всеми композиция, которая считается рождественской классикой, на самом деле предназначалась для исполнения во время Дня благодарения, который отмечается в США в последний четверг ноября.

В 1857 году Джеймс Пьерпонт ко Дню благодарения написал песню, назвав её One Horse Open Sleigh. Но так как в песне говорится о зимних забавах и в тексте упомянуты сани, то британцы сочли, что она больше подходит для Рождества. И стали исполнять ее на рождественских праздниках.

Если посмотреть полный текст песни Jingle Bells, то там упоминается некая британская мисс Фанни Брайт. Она сидит в лошадиной повозке рядом с извозчиком, с которым у них, судя по всему, намечается интрижка. Ни оленей, ни ёлок, ни Санты, ни подарков в песне отродясь не было...

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