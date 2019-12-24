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25 декабря • обновлено в 00:01
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Олександр Чеславский
Олександр Чеславский
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Почему весь мир отмечает Рождество 25 декабря?

180т

К сожалению, очень долгое время развитие нашей страны сдерживала ее оккупация добрым соседом Россией. Сотнями лет Россия диктовала нам свои правила, навязывала обычаи, заставляла изучать чуждый нам язык, религию и культуру, вытесняла и замещала наши обычаи, традиции, правила.

Без малого оккупация длилась почти 400 лет и коснулась всего нашего быта, образа жизни и мышления. Да, россияне, нас сегодня обвиняют в том, что мы не сумели отстроить страну за 25 лет более-менее фактической независимости, обвиняют в том, что мы не смогли побороть коррупцию, но обвинять нас в этом россияне не могут и не имеют права, так как все то с чем мы сегодня боремся это наследство, которое именно они нам и оставили.

Бескультурье, пьянство, безграмотность, коррупция и религиозное мракобесие вот черты истинного русского, а в реальности Московского Мира , Православного Халифата, которые сотни лет пытался нам он привить.

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Мы не сможем за один день отмахнутся от всего этого, но это не должно нас останавливать, и на пути к свету, к цивилизации, давайте восстановим знания, которые знает, понимает и признает весь мир. Знания, которые отрицает лишь одна страна мира Россия. Недостаток знаний одна из проблем украинского общества, но мы способны наверстать упущенное.

За годы колониального рабства в наше сознание внедрили стереотип о том что Рождество, которое отмечает подавляющее большинство всего христианского мира именно 25 декабря, называется Католическим Рождеством ? Но на самом деле это не так!

25 декабря все христианские страны мира отмечают Рождество, кроме России, и ее колоний!

Решение об отказе от Юлианского календаря, было принято на Всеправославном Соборе в Константинополе еще в 1923 году, и с тех пор все православные Церкви, кроме РПЦ, отмечают Рождество 25 декабря. И лишь сторонники мракобесной Московской церкви продолжают отмечать Рождество 7 января.

Представляете?

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Все православные страны, такие как Греция, Болгария, Румыния, Кипр, отмечают Рождество именно 25 декабря! И Вселенский, Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря!

И только Украина, Молдова, Беларусь, Албания, отмечают 7 января!

Юлианский календарь, за который традиционно держатся РПЦ, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на одни сутки, в связи с чем, например, в 2101 Рождество по Юлианскому календарю уже не 7 января, а 8 января.

Украина, благодаря развязанной Россией войне сегодня полностью утратила какую либо связь с ней, но по прежнему ее священники находятся под ее влиянием. Это не правильно.

Необходимо начинать с малого, и давно уже пора перестать синхронизировать календарь украинских церквей с московскими давно пора вернуть Украине ее религию, и забыть про московских церковных рейдеров РПЦ.

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Олександр Чеславский Олександр Чеславский
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Источник: fakeoff.org
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
исключительная чушь.
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Mega Death
Mega Death
"За годы колониальной рабства..." наконец-то xoxлы поняли, что были рабами. Так у них рабство впиталось за 400 лет поколениями и его уже ничем не выбить)) Поэтому они свою независимость быстренько продали новым хозяевам за подачки и кредиты. Получив возможность теперь батрачить на них))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Весь КАТОЛИЧЕСКИЙ мир. И часть - МЕНЬШАЯ в количественном отношении - православных. БОЛЬШИНСТВО православных будет отмечать Рождество в ночь с 6 на 7 января грядущего года. А мусульмане, иудеи или, допустим, буддисты ВООБЩЕ не придают этому событию большого значения. Куда ты клонишь, автор? Аки предавший и продавший своего духовного пастыря-Филарета толстогубый Епифаний - к унии? А хрен тебе с рапсовым маслом! По последним опросам, 3/4 украинцев не поддерживают подобную инициативу, причём, 2/3 - категорически.
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Mega Death
Mega Death
Ш. Олег, автор ...удак
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