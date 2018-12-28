''РосТВ пробило дно в ад'': опубликовано мощное письмо Сенцова

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал новое письмо из колонии. В нем он сказал, что состояние его здоровья в порядке, но надеяться он может только на себя.

Письмо было адресовано российскому оппозиционному изданию "Новая газета" и было посвящено программе "60 минут", в которой обсуждали Сенцова. Политзаключенный рассказал, что не смотрел эфир о себе, но ориентируется в информационном поле России.

"Российское федеральное ТВ уже давно пробило дно в ад и ведет оттуда прямую трансляцию! Поэтому не жалею о том, что не увидел этот очередной бред. Хотя по утрам я вкратце смотрю "Россию 24", чтобы быть немного в курсе происходящего. А по воскресеньям я наслаждаюсь два часа Киселевым (пропагандист Дмитрий Киселев. — Ред.). Тут нет театра, поэтому я хожу на Киселева", — написал политзаключенный.

Сенцов сообщил, что у него все стабильно нормально и он не собирается сдаваться и прекращать борьбу.

"Так что хороших новостей я не жду, ни в общем, ни для себя персонально. Но это не значит, что я собираюсь сдаваться, разочаровываться или о чем-то жалеть. Верю я по-прежнему только в себя. Может, это и цинично, зато честно и надежно", — поделился узник Кремля.

Олег Сенцов после голодовки Facebook Людмила Денисова

Кроме российского СМИ, Сенцов написал письмо и российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором он рассказал об условиях содержания в колонии, пишет "Укринформ".

"Условия типичные, двухярусные кровати, около 70 человек, точное количество он не называет. Есть комната для приема еды с холодильником, столом и полками для продуктов, электрическим чайником. Есть "красный угол" с телевизором, который можно смотреть по расписанию", — пересказала Щур.

Как писал OBOZREVATEL, 12 декабря во Франции прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала двоюродная сестра Наталья Каплан.

Осужденный по сфабрикованному делу за подготовку теракта крымский активист Олег Сенцов держал голодовку с мая по октябрь 2018 года. Его единственным требованием было освободить всех украинцев, которых оккупант взял в плен по политическим причинам.