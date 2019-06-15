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"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса

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Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.

Как передает ТАСС, перед выдачей документов жителей "Л/ДНР" обязали пройти процедуру дактилоскопии (сдачи отпечатков пальцев), а также принести присягу стране-агрессору.

Первым паспорт РФ получил 30-летний Евгений Авдеенко из Донецка. "Волнительно от того, что ты первый вообще получаешь. Конечно приятно, конечно, рад, счастлив. Наконец-то это свершилось, я получил российский паспорт", - сказал он.

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Также российские СМИ публикуют и другие комментарии жителей ОРДЛО, которые, по их словам, "очень рады и ощущают защищенность".

"Теперь мне будет легче работать и жить", - приводятся слова Сергея Влачуги из Макеевки.

"Самое главное - это перспективы моих детей. При наличии паспорта гражданина РФ больше уверенности", - цитируют жительницу "ЛНР" Елену.

Жители Донбасса получили паспорта России

Жители Донбасса получили паспорта России

ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России

Жители Донбасса получили паспорта России

ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России

Жители Донбасса получили паспорта России

ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России

Жители Донбасса получили паспорта России

ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России

Жители Донбасса получили паспорта России

ТАСС

Однако пользователи сети негативно отреагировали на такую новость, в том числе и россияне, которые заявили, что им придется "кормить нахлебников".

"Предателей нигде не любят", "Главное, начать с отпечатков пальцев, далее голод, нищета и за недовольство дубинками по спинкам... Все это в перспективе", "Не зря россиянам пенсионный возраст подняли", "В совке идиотов стало немного больше", "Становитесь никому не нужными предателями", - возмущены они.

"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса
"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а кого они предали?они же переворот не поддерживали.
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Krass Марк
Krass Марк
Будет легче жить в полной жопе и скакать с портретом Ху@ла
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Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
"Предателей нигде не любят". Почему нигде? А мы на Украине любим предателя Мазепу? Или он хороший предатель?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Arhangelski Juri, с твоим иппалом да запаребрик...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Arhangelski Juri, а кого он предал у нас в УКРАИНЕ?
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