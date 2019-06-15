"Предателей нигде не любят": Россия выдала первые паспорта жителям Донбасса

Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.

Как передает ТАСС, перед выдачей документов жителей "Л/ДНР" обязали пройти процедуру дактилоскопии (сдачи отпечатков пальцев), а также принести присягу стране-агрессору.

Первым паспорт РФ получил 30-летний Евгений Авдеенко из Донецка. "Волнительно от того, что ты первый вообще получаешь. Конечно приятно, конечно, рад, счастлив. Наконец-то это свершилось, я получил российский паспорт", - сказал он.

Также российские СМИ публикуют и другие комментарии жителей ОРДЛО, которые, по их словам, "очень рады и ощущают защищенность".

"Теперь мне будет легче работать и жить", - приводятся слова Сергея Влачуги из Макеевки.

"Самое главное - это перспективы моих детей. При наличии паспорта гражданина РФ больше уверенности", - цитируют жительницу "ЛНР" Елену.

Жители Донбасса получили паспорта России ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России ТАСС

Жители Донбасса получили паспорта России ТАСС

Однако пользователи сети негативно отреагировали на такую новость, в том числе и россияне, которые заявили, что им придется "кормить нахлебников".

"Предателей нигде не любят", "Главное, начать с отпечатков пальцев, далее голод, нищета и за недовольство дубинками по спинкам... Все это в перспективе", "Не зря россиянам пенсионный возраст подняли", "В совке идиотов стало немного больше", "Становитесь никому не нужными предателями", - возмущены они.

#РИА_Видео

В Ростовской области выдали российские паспорта жителям Донбасса. У прибывших граждан ДНР и ЛНР сняли отпечатки пальцев и ознакомили с документами. После этого они приняли присягу, и им вручили паспорт и конституцию pic.twitter.com/qTNmQ5jZsn — РИА Новости (@rianru) 15 июня 2019 г.

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