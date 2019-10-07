Россия с треском провалила план по Крымскому мосту: появилось нелепое объяснение

Россия перенесла запуск движения грузовых поездов по незаконно построенному Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020, оправдавшись поисками древнего города.

Об этом со ссылкой на Министерство транспорта РФ пишет "РБК".

"Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город", – заверил представитель Минтранса.

Россия провалила план по Крымскому мосту utro.ru

В ноябре 2018 года строители железной дороги якобы наткнулись на памятник археологии — торговое поселение, построенное еще в IV веке до н.э. После проведенной экспертизы они приняли решение сохранить находку и изучить возможность переноса дороги.

Теперь ее "передвинут" на 140 м южнее. Примечательно, что эти планы откорректировали и смету "мегапроекта" оккупантов — в мае 2019 года Минэкономразвития России увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей. В итоге стоимость строительства составила 31,04 млрд рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

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