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29 января • обновлено в 02:11
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"Россия придет в дома прямо с экрана": Соколова разнесла новый закон для СМИ

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Журналист Янина Соколова записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленского из-за узурпирующего, по ее мнению, законопроекта о противодействии дезинформации.

Соколова считает, что проект закона усиливает влияние власти на журналистов и уничтожает свободу слова. Соответствующее видео она опубликовала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот из видео

"Если этот закон примут - вы никогда больше не увидите антикоррупционных расследований. Поскольку у журналистов заберут право это делать. У страны, которая узурпирует возможность журналиста на разоблачение преступлений коррупционеров во властных и бизнес структурах - нет европейского будущего", – заявила Соколова.

Она подчеркнула, что в законопроекте на данный момент отсутствуют позитивные моменты, а журналистское сообщество взволновано.

"Добавлю к этому еще кодирование сигналов большинства центральных СМИ с сегодняшнего дня. И вуаля - Россия придет в дома большинства прямо с экрана", – подчеркнула журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Янина Соколова
Тег
законопроект
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