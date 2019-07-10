"Россия – не агрессор": канал Медведчука перед выборами покажет фильм с Путиным

Телеканал "112 Украина" 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, покажет скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine).

Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун. Главными героями выступают глава РФ Владимир Путин и его кум, пророссийский политик Виктор Медведчук.

Фильм основан на рассказе Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко и дополняется высказываниями Путина.

В ленте якобы рассказывается история Украины с 2003 года, где война с РФ на Донбассе называется "гражданской", и самого Медведчука величают "лидером оппозиции".

Россия изображена не как страна-агрессор. Режиссер придерживается исключительно российской версии событий в Украине с 2014 года.

Премьера фильма состоялась 4 июля на итальянском кинофестивале в Таормине, где присутствовали Медведчук с Марченко.

Путин и Медведчук obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук со своими соратниками вновь слетал в Москву, где отличился несколькими скандальными заявлениями. Ранее другой канал кума Путина также анонсировал телемост с пропагандистами Кремля.

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