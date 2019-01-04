''Россия? До свидания!'' Украинки поставили на место российского пропагандиста в США

Две пожилые женщины-украинки красиво приструнили российского журналиста в США, который задавал им провокационные исторические вопросы с прокремлевским акцентом.

Так, они напомнили пропагандисту, как Россия украла у Украины поместную церковь, а также посоветовали вспомнить, что страны-агрессора вовсе не существовало, когда Киевская Русь была одним из самых сильных государств. Видео разговора опубликовано на Youtube-канале "Антиватник" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украинки в США Скриншот видео

Все началось с того, что россиянин подошел к женщинам и спросил, откуда они, поскольку якобы услышал их славянский акцент. Он сразу заявил, что приехал из России, на что собеседницы отреагировали враждебно.

"Мы не из России, мы украинцы. А вы Россия? А, ну так до свидания", — жестко ответила одна из женщин. Россиянин опешил от столь категоричного ответа и спросил у нее, почему она так неприветлива. "Потому что вы нас атакуете, не даете нам жить спокойно, говорите, что то все ваше", — возмутилась украинка.

Украинка, которая поставила на место россиянина Скриншот видео

Россиянин, в свою очередь, заявил, что так утверждают в якобы лживых украинских новостях и посоветовал оппонентке смотреть российское телевидение.

В этот момент к разговору присоединилась вторая женщина, которая также сразу дала пропагандисту отпор.

"Я не понимаю по-русски, потому что я никогда по-русски не говорила. Я американка, американка украинского происхождения, украинка", — отрезала она.

Украинка, которая поставила на место россиянина Скриншот видео

Ее подруга также подчеркнула, что является украинкой, и спросила россиянина, живет ли он в США и чувствует ли разницу между ними и своей родной страной.

Однако журналист заявил, что приехал как турист и перешел к попытке очередной провокации. "Сейчас такая ситуация, когда между Россией и Украиной церковный раскол происходит. Вы за то, чтобы автокефалия была?" — обратился он к новым знакомым.

Одна из женщин парировала ему, что Украина имела свой патриархат еще в 1680 году, однако Россия присвоила его себе, а теперь не хочет возвращать.

"А я думал, мы вместе Киевская Русь", — нагло ответил ей россиянин, чем еще больше разозлил украинок.

"Какая Киевская Русь? Есть Украина и Владимир Великий. Москви еще не было, когда был Владимир Великий. Там была маленькая дырочка, где Москва теперь стоит", — пресекли его выпады женщины.

Напоследок россиянин задал украинкам вопрос, который лишь вызвал у них недоумение. "Хорошо, можно спросить: а что древнее — Украина или Россия?" — обратился он к женщинам. Они, переглянувшись, в один голос ответили ему, что, безусловно, Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL: