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Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Руководитель группы "Информационное Сопротивление"Все статьи автора

Россия готовится ''защищать православных'' в Украине

2.1т

Относительно спецоперации РФ по "защите православных в Украине"

По информации группы ИС, 12 октября на заседании Совбеза РФ во время обсуждения дальнейших перспектив функционирования РПЦ в Украине (после решения Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии УППЦ), президент РФ В.Путин приказал руководству силовых ведомств РФ: "гарантировать безопасность наших митрополитов при любом развитии событий", путем размещения в важнейших монастырях т.н. "УПЦ МП" групп спецназа ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) под прикрытием.

В свою очередь, министр обороны РФ С.Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ В.Герасимов отметили, что в ГШ ВС РФ уже отрабатываются планы непосредственного вывода на территорию Украины мобильных боевых групп (под прикрытием) с целью защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр. По мнению данных руководителей, эти религиозные объекты первыми "попадают под угрозу нападений" со стороны "радикально настроенных и вооруженных боевиков–националистов", что "будет нести угрозу жизни иерархов и руководству" т.н. УПЦ МП.

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Также военное руководство РФ доложило, что в рамках подготовки к реализации этих планов на данное время уже проводится подготовка групп спецназа на местности, а именно - на базе Новоафонского монастыря в Абхазии.

Таким образом, в ГУ ГШ ВС РФ уже фактически разработана операция по дестабилизации ситуации в Украине с использованием религиозного фактора.

Ранее, в сентябре этого года, группа ИС уже сообщала о разработке ГУ ГШ ВС РФ планов по возможной реализации таких действий в комплексе с другими мероприятиями по дестабилизации ситуации в Украине, которые продвигались наверх - для внимания высшего военно-политического руководства РФ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1721437271318254&id=100003559926167&anchor_composer=false)

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Автор
Дмитрий ТымчукДмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
РПЦУПЦ МПРоссия
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Тымчука
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
А шо делать? Если не оказать помощь верующим настоящей украинской церкви -ПЦ МП, то филарето-шоколадно-террористические бесы устроят в Украине настоящий ад. А,как известно, каждый террорист должен немедля замачиваться в сортире.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кхм. Скорее всего пойдут по старому сценарию, как с КНР хотели, потому что он более перспективный. Удачи, ватоправославные. Закопаем как ваших предшественников. МЫ - готовы.
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