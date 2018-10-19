Относительно спецоперации РФ по "защите православных в Украине"

По информации группы ИС, 12 октября на заседании Совбеза РФ во время обсуждения дальнейших перспектив функционирования РПЦ в Украине (после решения Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии УППЦ), президент РФ В.Путин приказал руководству силовых ведомств РФ: "гарантировать безопасность наших митрополитов при любом развитии событий", путем размещения в важнейших монастырях т.н. "УПЦ МП" групп спецназа ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) под прикрытием.

В свою очередь, министр обороны РФ С.Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ В.Герасимов отметили, что в ГШ ВС РФ уже отрабатываются планы непосредственного вывода на территорию Украины мобильных боевых групп (под прикрытием) с целью защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр. По мнению данных руководителей, эти религиозные объекты первыми "попадают под угрозу нападений" со стороны "радикально настроенных и вооруженных боевиков–националистов", что "будет нести угрозу жизни иерархов и руководству" т.н. УПЦ МП.

Также военное руководство РФ доложило, что в рамках подготовки к реализации этих планов на данное время уже проводится подготовка групп спецназа на местности, а именно - на базе Новоафонского монастыря в Абхазии.

Таким образом, в ГУ ГШ ВС РФ уже фактически разработана операция по дестабилизации ситуации в Украине с использованием религиозного фактора.

Ранее, в сентябре этого года, группа ИС уже сообщала о разработке ГУ ГШ ВС РФ планов по возможной реализации таких действий в комплексе с другими мероприятиями по дестабилизации ситуации в Украине, которые продвигались наверх - для внимания высшего военно-политического руководства РФ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1721437271318254&id=100003559926167&anchor_composer=false)