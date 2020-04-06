Россия атаковала Украину фейками о коронавирусе: СБУ разоблачила ботоферму

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Как сообщил пресс-центр СБУ, руководили ботофермой из Российской Федерации, а оборудование организаторы развернули в одном с бизнес-центров Днепра.

Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность "фермы" – более 5 тысыч ботов.

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19.

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