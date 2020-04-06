Главная Новости
6 апреля • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Россия атаковала Украину фейками о коронавирусе: СБУ разоблачила ботоферму

1.8т
Читать материал на украинском

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

Как сообщил пресс-центр СБУ, руководили ботофермой из Российской Федерации, а оборудование организаторы развернули в одном с бизнес-центров Днепра.

Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность "фермы" – более 5 тысыч ботов.

Россия атаковала Украину фейками о коронавирусе: СБУ разоблачила ботоферму

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

Россия атаковала Украину фейками о коронавирусе: СБУ разоблачила ботоферму

Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Россия атаковала Украину фейками о коронавирусе: СБУ разоблачила ботоферму

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
10
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
москва2 россия2
москва2 россия2
д.е.б.и.л.ы нэзалэжни , а где кинжалы, визитки путина, георгиевские ленты, красные флаги, .......?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахахаах)))) этот пoHoc рассчитан на тynых kacTpюль )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
Очередной авантюрно-приключенческий рассказ от СБУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги