Российско-оккупационные войска убили украинского воина на Донбассе

На Донбассе 26 мая в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг нарушил режим прекращения огня.

Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование ООС заверило, что действия оккупантов не останутся безнаказанными.

На Донбассе погиб воин ВСУ 24tv.ua (иллюстративное фото)

"Командование объединенных сил выражает глубокое и искреннее сочувствие родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие подлые действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 26 мая, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.Они обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

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