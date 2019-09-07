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8 сентября • обновлено в 11:14
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Российский спецборт влетел в Украину: первые детали

17.8т Читать материал на украинском

Российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту Борисполь.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar, борт специального летного отряда "Россия" Ту-204-300 пересек в субботу утром российско-украинскую границу.

Самолет пересек границу

Самолет пересек границу

Данные о спецборте

Данные о спецборте

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Примерно в 10:20 самолет приземлился в аэропорту Борисполь. По словам источника ТАСС в силовых структурах, борт в Киев прилетел пустым.

"Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в Борисполе, прибыл туда пустым", — сказал источник.

Российский спецборт влетел в Украину: первые детали

Вся актуальная информация об обмене пленных здесь.

Как сообщает OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персоны
Олег Сенцов Владимир Балух
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Куликов Сергей
Куликов Сергей
граждан украины будут менять на граждан украины? а где российские солдаты о которых рассказывают украинские каналы?))
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4
1
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Куликов Сергей, Аркашу Бабченко переоденут и будет "Русский оккупант".
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3
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сейчас Геращенко вернёт борт с россиянами в Киев, а потом их буду убивать во львовской тюрьме.
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Junio Van
Junio Van
Дудко Олег, херащенко может только лайно вернуть в свой свинячий организьмь ))
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