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13 июня • обновлено в 00:08
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Российские оккупанты не разблокировали работу КПВВ на Донбассе

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Террористы "Л/ДНР" уже третьи сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Как сообщили пресс-центре ООС на их Facebook-странице, 12 июня вооруженные формирования РФ не выпустили из оккупированной части Донбасса ни одного гражданина Украины, которые пытались попасть на подконтрольную правительству территорию.

В то же время, украинские пограничники оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса 5 человек на "Станице Луганской", а также 1 автомобиль и 1 человека на КПВВ "Марьинка". Однако оккупанты заставили ждать людей несколько часов и в итоге запретили им пересекать линию разграничения.

"Следует также отметить, что уже более суток перед блокпостом вооруженных формирований Российской Федерации в легковом автомобиле находятся 2 человека, которые еще вчера представители ГПСУ пропустили на неподконтрольную правительству Украины территорию. Однако ни убедительные аргументы, ни многочасовые уговоры не помогают людям, которым срочно нужно попасть в родной дом, пробить стену равнодушия российских наемников", – подчеркнули в пресс-центре ООС.

Российские оккупанты не разблокировали работу КПВВ на Донбассе

Российские оккупанты не разблокировали работу КПВВ на Донбассе

Facebook ООС

В публикации также говорится, что украинские пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить возврат застрявших граждан на подконтрольную Украине территорию, если такая необходимость возникнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 10 июня, террористы "Л/ДНР" на Донбассе отказались открывать пункты пропуска со своей стороны.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР КПВВ
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