Занимательный алфавит, буква "У" - ублюдки. Впрочем, подойдет и буква "М", тут даже много разных слов можно сказать про тех, кто выгнал детей в летней форме маршировать под снег. Про "педагогов", "методистов", и прочую нелюдь.

Репетиция Парада Победы в Екатеринбурге. Дети маршируют в летней форме

И отдельно хочу на разные буквы отметить тепло одетых "товарищей офицеров", которым "офицерская честь" ни капли не мешает смотреть, как раздетые дети маршируют по снегу. Впрочем, это же не просто какие-то офицеры, это "российские офицеры", так что им всё нормально.

P.S. И - да, еще буква "Н" обязательно - нежить. Все взрослые, в этом участвующие - нежить, антижизнь.

P.P.S. Почитал комментарии к исходному посту. Да, надо придумывать скорострельный коломет и запасаться гранатами с коллоидным серебром. Нежити море..