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29 мая • обновлено в 06:20
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Росіяни досі вважають, що українців, як нації, не існує

2.2т
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Ну де ви там?

Натрапила на наївний фільм вірменського виробництва з елементами пропаганди. Цікаво було спостерігати, як творці фільму піднесли Росію, як країну, без якої у них нічого не виходить. І працівники "втекли в Росію", і "по-русски не понимаешь, что ли???" Азербайджанці там показані виключно насильниками, які ще й п'ють горілку прямо з пляшки, на бойовому посту. Ось як росіяни показують українських захисників на Донбасі.

Я не буду лізти в чужий конфлікт, я про нього досконально нічого не знаю. Але тема "росіяни всемогутні", показана в фільмах країн-сателітів Росії, дуже принижує ці самі країни. Чого варта фраза, сказана в фільмі: "якщо росіяни прокинуться – Америки не буде в лічені години..."

І ось тут стоп. Все підніжжя російської пропаганди будується на слові "якщо" та "якби". "Якби росіяни захотіли, то Києва би вже не було" – кажуть вони. "Якби росіяни прокинулися", то дійшли б до Львова. До бабусі "на Україну" на танку – улюблений російський анекдот. "України як нації не існує" – ще один перл з-за поребрика.

Так ось. Факти – річ уперта. Росіянам прокинутися дуже важко, особливо після розпаду СРСР. Створюючи військову техніку з європейських і американських комплектуючих, і називаючи її made in Russia – вони вже показали, що самі не обійдуться. Гаразд, всі використовують чужі комплектуючі, але не в таких же процентних співвідношеннях? Кого вони там бомбити будуть? Того, у кого оптику для літаків замовляють? Того, хто постачає їм продовольство? Того, в чиїх коледжах російські діти вчаться? Маша Захарова в Америці весілля святкувала – круто ж? В "самій" Америці, треба ж?) Там, куди хочуть 90% росіян.

"Якщо". Наріжний камінь Росії. Якби могли – дійшли б до Львова. Значить, не змогли. "Не захотіли" – це нісенітниця. Захотіли і хочуть там майже всі, від Краснодара до Чукотки. Просто не можуть. Крим ледве тягнуть, куди їм "новоросію"? "Якби росіяни прокинулися..." Та хто їм не дає?

А ось якби прокинулися 73% громадян з українськими паспортами – ми б жили сьогодні інакше. І рів з крокодилами був би ще в 2014-му, і база НАТО під Харковом, і ті самі 4 тисячі доларів, цілком можливо, отримував би український вчитель. Якби вони прокинулися...

Хоча, як ревно зауважив наш преЗедент на пресконференції, не 73% – а 75%. Нехай навіть так. Тому що якби всім цим громадянам було не все одно, купці незламних українців у кількості 25% було б легше штовхати цей вагон в сторону абсолютно інших стандартів життя. Тим самим, які загальмували наступ прокинувшихся чи непрокинувшихся росіян.

Х... їх знає.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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