"Мечтал летать, но улетел навсегда!" Сослуживцы и близкие – о погибших в Ан-26 в Чугуеве
Сослуживцы членов экипажа злосчастного самолета Ан-26 говорят, что все ребята были опытными летчиками
По словам родственников, сам самолет часто выходил из строя
Сослуживцы не хотят давать предположений, что стало причиной катастрофы
OBOZREVATEL продолжает собирать истории летчиков, которые погибли в жутком крушении военного самолета АН-26 под Чугуевым на Харьковщине 25 сентября. Среди погибших оказались как курсанты, так и опытные пилоты. Сослуживцы говорят о том, что у экипажа был огромный опыт полетов. А мама одного из штурманов сообщила, что самолет часто ломался.
Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.
Торопился жениться
Еще один ушедший в небо, курсант Артем Дудла. Ему оставалось налетать всего четыре часа, а потом предстоял отпуск. В тот день его девушка, Евгения, очень уговаривала отпроситься и приехать к ней, но он полетел.
"Когда я спросила, что будет, если вдруг меня не станет, он ответил, что не сможет жить без меня. А как же мне теперь жить? Ты частичка меня, моя любовь и моя жизнь. Недавно он сказал, что хочет, чтобы я стала его женой. Мы очень быстро поспешили со знакомством с его родителями, я всегда спрашивала, чего так быстро, а он отвечал: а чего ждать. Он любил жизнь, семью, любил свое дело, но больше его с нами нет", – написала Евгения.
"Он был добрее всех, все его друзья так говорят. Он никогда не отказывал в помощи. Он был для меня всем. Можно много писать, но ничего уже не изменить", – сообщила OBOZREVATEL его девушка.
Называл себя афроукраинцем
Одним из пилотов злосчастного АН-26 был Афраш Мсуя. Старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады Харьковского университета Воздушных Сил Украины им. Ивана Кожедуба. Афраш родился в Харьковской области, тут живет и его мама Римма. Отец в Танзании, работает врачом.
Буквально 8 августа Афрашу исполнилось 29 лет. "Ашик родился в Украине. Он прекрасно говорил по-украински и сам себя в шутку называл афроукраинцем, и очень любил Украину, был настоящим патриотом. Это светлый человек и настоящий позитивчик, он так любил жизнь. Очень честный, добрый, всегда приходил на помощь и всегда улыбался. Он безумно любил летать. Это была его мечта. Своим близким он рассказывал, что этот самолет был неисправен", – рассказала одна из его знакомых.
По словам Риммы, сын говорил ей, что у этого самолета были неисправные двигатели. Мама подчеркнула, что сын не жаловался, он просто об этом рассказывал.
Об Афраше вспомнил и его друг Алексей Полозок. "Я долго писал этот пост, плакал и не мог поверить. Я не хочу в это верить, это не укладывается в моей голове. Мой дорогой Афраш Мсуя, ты был самым добрым, четным, искренним, жизнерадостным. Ты был НАСТОЯЩИМ. Ты был простым и скромным. Я не знаю как жить без тебя, мой Ашик.
Я набираю твой номер телефона, но он отключен. Я набираю снова и снова в надежде услышать твое "алло". Почему так жжет в груди, почему так больно? Закрываю глаза и вижу тебя, ты сидишь рядом за партой и смеешься, твой смех и улыбка – я никогда их не забуду. Мы жили, дурачились, попадали в неприятности, вместе же из них и выкарабкивались… Надеюсь, ты в лучшем мире, чем этот. Ты мечтал летать, но улетел навсегда", – написал Алексей.
Из династии военных и летчиков
Капитаном и штурманом учебной авиационной бригады был Алексей Остапенко. Ему в ноябре должно было исполниться 29 лет. У Алексея осталась семья – жена и маленькая дочка, которая пошла во 2 класс.
Сам Алексей родом из Крыма. Там закончил Алуштинское военное училище, а затем поступил в Харьков. "Он был единственным сыном у мамы. Так получилось, что воспитывала его мама, бабушка и дедушка. Его дедушка тоже был летчиком, а дядя – военным. Поэтому они оказывали большое влияние на Алексея", – рассказала знакомая их семьи.
Алексей в детстве был очень шустрым парнем и сам упросил маму отдать его в школу пораньше 7-ми лет. Сказал, что всех догонит. Так и случилось. В школе он увлекался бальными танцами, играл на аккордеоне. Но главная мечта всей его жизни была стать летчиком!
"Он и маму ошарашил, когда привез к ней в Симферополь жену знакомиться, тогда ему был всего 21 год. Они поженились и у них родилась дочь Лиза. Он был очень счастлив и души не чаял в дочке", – говорит знакомая.
Мама Алексея в Крыму живет со своей престарелой мамой, которой 93 года. Она не может ее оставить без присмотра, чтобы выехать на похороны единственного сына.
Курсанты, которые учились у Алексея, вспоминают о нем как об очень хорошем и веселом человеке.
"Могу сказать о нем только положительные вещи. Добрый, веселый, хороший инструктор. У него осталась жена и дочь", – сообщил нам один из них.
"Я знаю его уже лет десять. Он давно летал и любил свою работу. Сам Алексей был очень жизнерадостный, душа компании. И любящий отец", – рассказал еще один его сослуживец.
Он говорит, что весь экипаж самолета был опытным и каждый из них имел огромный опыт работы. А вот в чем причина катастрофы, пока военные не хотят озвучивать.