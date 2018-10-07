Резкие перепады: дан прогноз по потеплению в Украине

В понедельник, 8 октября, в Украине будет сухая и теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, однако будут резкие перепады температур - ночью 6-11 градусов, а днем 17-22 градусов тепла.

В Киеве день пройдет также без осадков. Температура в столице достигнет 8-10 градусов тепла ночью и около 20 градусов днем.

Во вторник также прогнозируется сухая погода. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов, а ночью 5-10 градусов выше ноля.

В Киеве 9 октября утром возможен туман. Температура днем поднимется до 17-19 градусов, а ночью упадет до 7-9 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, дан подробный прогноз на зиму в Украине.