Режиссер "Землян" осудил луцкого террориста Кривоша: мы не используем террор

Создатели фильма Земляне, который по требованию луцкого террориста призвал смотреть президент Украины Владимир Зеленский, заявили, что не поддерживают методы террора.

Об этом сказано в сообщении режиссера фильма Шона Монсона на официальной странице картины в Facebook. Он пояснил, что послание фильма – это сострадание ко всем существам.

"Содержание фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата" , – написал режиссер.

Он подчеркнул, что "Земляне" не используют террор, чтобы побудить людей к террору.

"Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, их семей, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео о фильме “Земляне”, как того хотел преступник.