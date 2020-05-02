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3 мая • обновлено в 22:49
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Рестораторы пришли на Банковую и выдвинули ультиматум Зеленскому

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Рестораторы Киева провели акцию под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить открытие летних террас во время карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Участники акции расставили столики возле здания ОПУ, имитируя летнюю площадку ресторана. Всем желающим покушать бесплатно раздали гречку с котлетами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Хто захочет, может оставлять "чаевые", которые пойдут на поддержку украинских медиков, задействованных в борьбе в коронавирусом.

Один из организаторов акции, ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал "Стране", что их главная задача – побудить власти пересмотреть карантин и разрешить работу летних площадок, что позволит восстановить 200 тысяч рабочих мест в сфере общепита по всей стране.

Также протестующие развернули плакат "Требуем пересмотреть велюровый карантин", намекая, что правила должны быть одни для всех ресторанов.

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

strana.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

strana.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

strana.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

strana.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

strana.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

vesti.ua

Рестораторы устроили бунт под офисом Зеленского. Фото и видео

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

  • Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.

  • Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Ресторан "Велюр" вирус карантин
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Ермоленко Владимир
Ермоленко Владимир
А Презе тоже вышел ,покушал?Или в меню шаурмы не было? Ближайший фонтан нужно было включить,чтобы побегал,аппетит нагулял
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну для начала - нужно убрать штраф за отсутствие маски при выполнении условия социальной дистанции. Оставить маски только внутри помещений и общественного транспорта.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Воронов Сергей, вообще мозги жиром заплыли? Маска нужна что бы не распространять, а не ОТ бацил.
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Обоз,как дела со свободой слова? Почему не могу написать то что думаю? У тебя Обоз, говорят, проблемы со свободой слова тоже? Ну-ну, тем же вам концом по тому же месту.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Музыра Валерий, ха-ха-ха, как без мозгов думать? Флакон бояры за доссс-атаку получил?
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