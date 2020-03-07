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7 марта • обновлено в 14:06
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Реки в Украине оказались под угрозой исчезновения: экологи забили тревогу

2.2т
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Состояние пресноводных ресурсов в Украине перешагнул отметку "высокого риска".

Об этом свидетельствует "Обзор состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020" от Всемирного фонда природы WWF.

В природоохранной организации отметили, что страна теряет доступ к качественной пресной воде из-за уменьшения площади природных территорий – лугов, лесов, болот, степей, а также вмешательства в свободное течение рек и изменения климата.

Реки в Украине оказались под угрозой исчезновения

Реки в Украине оказались под угрозой исчезновения

ukraine-is.com

Эксперты предложили немедленно ввести запрет на осушение любых природных территорий в Украине, остановить проекты, которые нарушают водно-болотные угодья и предусматривают вмешательство в свободное течение рек. Они также отметили необходимость сокращения площади сельскохозяйственных территорий.

"Долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является настолько угрожающим, что нужно скорее задуматься над тем, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории страны", – говорится в обзоре.

Как писал OBOZREVATEL ранее, тонны пластикового мусора из Украины приплыли по реке Тыса в Венгрию из-за сезонных паводков.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
экологическая катастрофа Экология
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся конфетки "ведмедик клешаногий". Му-ха-ха... ____.---
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сибирский ватник
сибирский ватник
Продам снег,дорого.самовывоз
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Осталось только определить кто виноват, кровавые коммунисты, кляты москали или рука Путина.
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