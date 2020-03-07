Реки в Украине оказались под угрозой исчезновения: экологи забили тревогу

Состояние пресноводных ресурсов в Украине перешагнул отметку "высокого риска".

Об этом свидетельствует "Обзор состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020" от Всемирного фонда природы WWF.

В природоохранной организации отметили, что страна теряет доступ к качественной пресной воде из-за уменьшения площади природных территорий – лугов, лесов, болот, степей, а также вмешательства в свободное течение рек и изменения климата.

Реки в Украине оказались под угрозой исчезновения ukraine-is.com

Эксперты предложили немедленно ввести запрет на осушение любых природных территорий в Украине, остановить проекты, которые нарушают водно-болотные угодья и предусматривают вмешательство в свободное течение рек. Они также отметили необходимость сокращения площади сельскохозяйственных территорий.

"Долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является настолько угрожающим, что нужно скорее задуматься над тем, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории страны", – говорится в обзоре.

Как писал OBOZREVATEL ранее, тонны пластикового мусора из Украины приплыли по реке Тыса в Венгрию из-за сезонных паводков.

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