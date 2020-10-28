Ученые разрешили не ходить к стоматологу регулярно

Регулярные посещения стоматолога не дают особых преимуществ и не влияют на здоровье.

График похода к этому врачу можно подбирать индивидуально, говорится на сайте Университета Данди (Шотландия).

Группа исследователей изучила самые свежие и надежные доступные доказательства, включая результаты двух контролируемых испытаний с участием 1736 пациентов. В них исследовали, влияет ли интервал обращения к врачу на состояние зубов: у скольких людей был кариес, сколько поверхностей зубов было им затронуто, какие диагностированы заболевания десен.

Ученые обнаружили, что между 24-месячными, полугодовыми или основанными на оценке риска осмотрами нет особой разницы в состоянии здоровья полости рта.

Таким образом, текущая практика планирования осмотров каждые полгода для всех пациентов не улучшает здоровье зубов и десен по сравнению с индивидуальным подходом, основанным на оценке риска, или по сравнению с осмотрами каждые два года, когда пациенты относятся к группе низкого риска стоматологических заболеваний, говорится в публикации.

В статье напомнили, что речь идет о взрослых, которые проходят плановые осмотры, а не о тех, кому требуется неотложная помощь, или о детях.

Исследование ценно с учетом значительного воздействия глобальной пандемии COVID-19 и ее влияния на стоматологические услуги во всем мире, поскольку доступ пациентов к стоматологическому лечению оказался ограничен, отметили авторы исследования. Оно показало, что интервалы между осмотрами могут быть увеличены до более чем 6 месяцев без ущерба для здоровья полости рта пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что профессор стоматологии Мартин Адди из Бристольского университета (Великобритания) заявил, что чистка зубов перед выходом из дома может помочь предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.