"Регионалы жалеют с того света": Притула прошелся по реваншу Кремля в Украине

Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотировался в парламент от партии Святослава Вакарчука "Голос", заявил, что реванш прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы.

Такое мнение он озвучил в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Притула отметил, что даже те регионалы, которые покончили с собой, опасаясь ответственности за преступления, сейчас могли бы пожалеть о радикальном шаге. Ведь их коллеги так и остались безнаказанными.

Сергей Притула Скриншот видео

"Беззубость украинской правоохранительной системы меня очень пугает. Ни одна одиозная персона тех времен (Януковича. – Ред.) у нас не присела даже. Я сейчас за Ефремова не говорю, который там один отдувается за всю "братву". Думаю, что где-то с того света некоторые представители Партии регионов, которые покончили жизнь самоубийством, думают: "Зачем мы это сделали?". Ведь можно было спокойно это все переждать за последние пять лет, и корона бы не упала", – сказал он.

Отметим, что в понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи скандального экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула остро ответил оппоблоковцу Евгению Мураеву на его упреки о том, что о жителях оккупированного Донбасса и переселенцах якобы волнуются только члены "Оппозиционного блока". Скандал между ними разгорелся в прямом эфире.

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