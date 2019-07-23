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"Регионалы жалеют с того света": Притула прошелся по реваншу Кремля в Украине

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Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотировался в парламент от партии Святослава Вакарчука "Голос", заявил, что реванш прокремлевских сил в Украине стал возможен благодаря бездеятельности правоохранительной системы.

Такое мнение он озвучил в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Притула отметил, что даже те регионалы, которые покончили с собой, опасаясь ответственности за преступления, сейчас могли бы пожалеть о радикальном шаге. Ведь их коллеги так и остались безнаказанными.

Новости
"Стреляете холостыми! На фига вы в Раде?" Притула разгромил Мураева в прямом эфире

Сергей Притула

Сергей Притула

Скриншот видео

"Беззубость украинской правоохранительной системы меня очень пугает. Ни одна одиозная персона тех времен (Януковича. – Ред.) у нас не присела даже. Я сейчас за Ефремова не говорю, который там один отдувается за всю "братву". Думаю, что где-то с того света некоторые представители Партии регионов, которые покончили жизнь самоубийством, думают: "Зачем мы это сделали?". Ведь можно было спокойно это все переждать за последние пять лет, и корона бы не упала", – сказал он.

Отметим, что в понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи скандального экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула остро ответил оппоблоковцу Евгению Мураеву на его упреки о том, что о жителях оккупированного Донбасса и переселенцах якобы волнуются только члены "Оппозиционного блока". Скандал между ними разгорелся в прямом эфире.

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Персоны
Сергей Притула Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Партия регионов
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Соболева Марина
Соболева Марина
Д.б.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Что ни "славянин" украинский, то какая-то печенегско-хазарская рожа
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