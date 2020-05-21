Регион Украины отказался смягчать карантин с 22 мая: названа новая дата

Черновицкая область не сможет с 22 мая смягчить карантин из-за коронавируса, поскольку не соответствует соответствующим критериям для этого.

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За прошедшие сутки 18 буковинцев побороли COVID-19, в то же время в регионе обнаружили 46 новых случаев заражения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

"Следовательно, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано. Берегите себя и близких!" – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что общее количество инфицированных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 2842 человека.

Отметим также: о том, что именно Черновицкая область не соответствует критериям этапа смягчения карантина с 22 мая, на брифинге по итогам заседания правительства 20 мая сказал и министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, мы будем работать над этим и надеяться, что к 1 июня эта заболеваемость будет падать, будут выздоравливать граждане, находящиеся в больницах", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Минздрава Максим Степанов предупреждал, что восемь областей Украины, в частности западных, не соответствуют критериям для того, чтобы снять там определенные ограничения в рамках дальнейшего смягчения карантинных мероприятий.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

Так страна переходит на адаптивную модель карантина. О том, какие ограничения снимут и в каких регионах – читайте в нашем материале.

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