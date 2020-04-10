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10 апреля • обновлено в 17:14
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Максим Мирович
Максим Мирович
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Реальный СССР на запрещённых фотографиях

Так, друзья, сегодня будет очень интересный пост о том, как выглядел реальный СССР в семидесятые годы — как раз в тот период, который фанаты СССР считают "золотым веком" этой страны — мол потом пришёл Горбатый и всё нам тут разрушил, стравил тут нам всю Духовность через прохудившийся клапан. Разумеется, такие утверждения далеки от истины — в Перестройку попросту всплыли все те советские проблемы, о которых раньше молчали, но начались они гораздо раньше, и читая этот пост — вы сами наглядно в этом убедитесь.

Несколько слов о том, кто и зачем это снимал. Большинство снимков в посте сделаны фотографом Владимиром Сычёвым, что родился в 1945 году в городе Казани. В шестидесятые годы Владимир учился в Казанском авиационном институте, позже работал радиоинженером на Байконуре, а с 1965 года увлёкся уличной съёмкой. Владимир не снимал всякие там красивенькие пропагандистские сюжеты, а просто старался запечатлеть всё, что видит вокруг — и поэтому его снимки сейчас невероятно ценны.

В конце семидесятых годов Владимир переезжает в Москву, где вступает в Профсоюз художников-графиков и занимается профессиональной съёмкой для книг и журналов. Во второй половине семидесятых годов Владимир организует у себя на квартире подпольные выставки художников-нонконформистов, а также фотографов — за что начинает иметь проблемы с советской властью, а его снимки запрещают к публикациям.

В 1980 году фотограф эмигрирует во Францию, где делает блестящую карьеру — знакомится с Хельмутом Ньютоном, публикуется в журналах Life, Stern, Paris Match и многих других. До 2010 года Владимир работал фотографом в агентстве Sipa Press и в целом вошел в историю европейской фотожурналистики. Но на мой взгляд — свои наиболее интересные работы Владимир сделал в семидесятые годы, в СССР — эти плёнки ему удалось каким-то чудом вывезти из Союза, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о реальном СССР семидесятых годов, заснятом на запрещённых фотографиях. Для удобства просмотра я разбил фотоснимки на несколько групп, и отдельно расскажу о каждой из них.

Нищая советская инфраструктура.

Не знаю, замечали вы или нет — но практически на всех "непарадных" фотоснимках той эпохи городская инфраструктура выглядит чрезвычайно убого. Исключение — новые районы, застроенные брежневскими "свечками" в 9, 12 или 16 этажей. Если в советском фильме семидесятых годов хотели показать более-менее приличный уровень жизни — то фильм всегда снимали в каком-нибудь свеженьком районе, что был не старше 5-7 лет и где плитка ещё не успевала развалиться, а с фасадов домов не осыпалась штукатурка.

При этом старые районы городов все годы советской власти выглядели просто ужасно — дома в старых районах разваливались, инфраструктура была ветхой, никто ничего не ремонтировал и не восстанавливал. Снимок ниже сделан в Казани, но например советский Минск выглядел примерно также — старый город в районе Немиги был жуткой клоакой с ржавыми кривыми водсточными трубами и заплёванными подъездами, в которых не было ремонта с 1917 года.

Если в старой части города был какой-нибудь магазин — то во дворе обязательно была грязь и антисантария, а вдоль окон стояли груды ящиков, грубо сколоченных из неструганных досок (позже — пластиковых либо оцинкованных проволочных). Впрочем, в новых районах магазины выглядели не лучше — в фильме "Сто грамм для храбрости" можно увидеть новенькую "стекляшку", вдоль панорамных окон которой стоят всё те же грязные ящики.

Вот кстати тоже очень хороший фотоснимок чудесной советской инфраструктуры в новом районе. Можете сами оценить качество построек (по которым уже пошли трещины) и качество окружающей городской среды в целом.

А примерно так выглядела "инфраструктура" в сельской местности — за 60 лет советская власть удосужилась лишь провести туда электричество и радио, чтобы круглые сутки напролёт рассказывать гражданам, что они живут в лучшей в мире стране. Газифицированных деревень в "лучшей в мире" стране не было, а если бы вы заикнулись про канализацию или горячую воду — то на вас посмотрели бы, как на сумасшедшего. Терпи и строй Коммунизм!

Вот тоже советская инфраструктура, это даже не деревня, а жизнь в старой части города. Как говорится — ноу комментс...

Как выглядят на снимках "счастливые граждане".

Советская пропаганда постоянно рассказывала, что в СССР живут какие-то невероятные сверхлюди, которым всё подвластно, а на картинках о жизни советских людей рисовали сплошь молодых, длинноногих да политически грамотных. Однако в действительности они выглядели совсем иначе — большинство людей в возрасте 30-35+ уже выглядят достаточно измождённми и побитыми жизнью. Обратите внимание на базарный фотоснимок ниже — торговка слева ещё далеко не старая женщина, однако у неё уже нет почти всех зубов...

Если в молодые годы (максимум лет до 40-45) советские граждане выглядели ещё более-менее неплохо, то позже тяжелая работа, неправильное питание, отсутствие занятий спортом и общая бессмысленность советской жизни делали своё дело.

Лично меня больше всего удручают снимки женщин той эпохи. Если современные пятидесятилетние женщины ещё носят модные причёски, красятся, надевают короткие юбки и бегают на свидания к кавалерам, то советская пятидесятилетняя женщина была уже почти старухой — краситься она переставала лет в 40-45, а в возрасте 50+ обретала старушечий облик — сгибала спину, влезала в платок, обувь на плоской подошве и страшное нафталиновое пальто. В довесок к этому имела полный рот коронок и полную карточку болезней...

Собственно, это и был главный показатель реального уровня жизни в СССР.

А ещё на снимках Владимира можно часть увидеть карликов или людей с ограниченными возможностями — в общественном дискурсе СССР их как бы и не существовало, для советской власти это были "лишние люди", что не соответствуют образу советского человека. Если раненного на войне ещё могли более-менее показать в кино, то врожденных инвалидов или людей на колясках в советских фильмах вы не увидите никогда — словно их и не было никогда...

Советские алкоголики.

В отличие от инвалидов, советских алкоголиков в кино показывали, но делали это с каким-то добрым пониманем — мол, оступился человек, ну с кем не бывает! Никто никогда не говорил о том, что в СССР существовала, по сути, государственная программа по спаиванию населения дешевым алкоголем (дабы люди не задумывались, что в действительности происходит в стране), а реальные алкоголики сильно отличались от киношных добродушных недотёп под хмельком, изображаемых московскими актёрами.

На снимках Владимира Сычёва можно увидеть настоящих советских алкашей без прикрас — вот прямо посреди города валяются "пьяные трупы", сваленные с ног какой-нибудь дрянью, вроде "Солнцедара" или кеплёного портвейна "Агдам".

Вот происходит какая-то пьяная поножовщина во дворе одного из домов:

А вот мужик в кепке прямо на улице заправляется "горючим" из хорошо известного советского стаканчика с пятью полосочками тонкой эмали.

Вот тоже очень колоритное фото — мужик в рубашке словно танцует брейк, но на самом деле фотограф запечатлел его за долю секунды до падения лицом об асфальт. На переднем плане падает ещё один алкаш, а более трезвый товарищ старается его удержать.

Спящее тело посреди зимней улицы. Мимо лежащего прямо на льду и медленно замерзающего пьяницы равнодушно проходит женщина в чёрном пальто, а на дальнем плане множество людей также равнодушно идут по своим делам множество других людей. Очень сильное и страшное фото.

Ещё парочка портретов советских алкоголиков. Слева — уже хорошо "дошедший" товарищ, справа — ещё более-менее приличный дядька, но из кармана его брюк уже торчит "красненькое" в бутылке с пробкой-"бескозыркой". Не исключено, что к вечеру он будет в том же состоянии, что и небритый персонаж слева.

И вот тоже очень жуткое фото. Запечатлена давно и крепко пьющая женщина, ужасно выглядящая и при этом ещё далеко не старая. Кто говорил в СССР о таких людях, кто им старался помочь? От некоторых из них остались лишь немногочисленные снимки фотографов-"диссидентов", а от большинства не осталось вообще ничего...

Агитация и пропаганда.

Советскую агитацию и пропаганду в большом количестве можно увидеть и в советских фильмах — но на снимках Владимира Сычёва она обретает какой-то совсем уж страшный смысл. На фото выше бедно одетая женщина лежит на какой-то гранитной приступке, а на задем плане видны щиты с периодическими изданиями — "Советская Эстония", "Коммунист" и прочее подобное. Никаких других газет, кроме совковых, в СССР не было. В них советским гражданам рассказывали о том, как хорошо они живут.

Вот тоже очень страшное фото. Инвалиды, о которых ничего не рассказывали по телевизору, с трудом ковыляют домой с электрички, а справа, словно с издевкой, стоит стенд с плакатом "Коммунизм — светлое будущее человечества".

А вот прямо настоящая антиутопия. Дети идут в школу на фоне невероятно огромной головы мёртвого деда, который вечно жив. Что интересно — на всех пропанадистских агитках Ленина рисовали стройным, высоким, плечистым, с мощной атлетической шеей — что было очень далеко от реального вида "вождя".

Тоже очень сильное фото. Трудящиеся СССР изобличают "заговор сионистов" — изображая евреев в виде носатого паука со звездой Давида на фуражке, что стремится опутать паутиной весь мир — в духе пропагандистских геббельсовских агиток. Вот вам и пример государственного антисемитизма в СССР, рассказам о котором не верят многие читатели. После таких "парадов" добрые советские ребятишки начинали преследовать и травить своих товарищей еврейской национальности...

И завершающее фото — видимо, коллективная медиация на Ленина очередь на приём к какому-то начальнику.

Такие дела.

Ну что, как вам реальный СССР на снимках Владимира Сычёва? Всё так и было или фотограф что-то преувеличил?

Ну и конечно главный вопрос — хотели бы вы вернуться в эту чудесную страну)?

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Куреза Александр
Куреза Александр
Выражение "СРАНА НЕПУГАНЫХ КАСААБОВ" с уверенностью можно перенести на Мордор ! НичАво на улусе не изменится! Пугабийцы путлера достанут лапти, выкопают ягель и мох, опустошат аптеки по бояре и будут ждать у зомбоящико провоз путлера НАЛАФЕТЕ...
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ну все так и было
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
тю б...дь.
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