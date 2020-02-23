В оккупации своя атмосфера "жизни".
Тут и ленин стоит, и дивятамая можно праздновать, и погордицца за дидов, на которых 364 дня в году абсолютно начахть, и в концлагерь попасть в качестве вертухая или как пособник американских морских котиков-НАТО-сбУ-пришельцев с планеты Нибиру, и донос напишут на тебя, как во времена самого вкусного мороженного. Одним словом, идилия просто п*сдец, а очереди из тех укров, которые хотят и мечтают переехать в аналог Сомали минимум 10 км.
Но я предлагаю поговорить немного о реалиях, а не о написанных под действием наркотиков "новостях". Сейчас немного расскажу о том, что происходит за ширмой и не попадает в сми.
Начнем с того, что мыгыбы дыныры и управление полицаями дыныры приняли совместное решение об активизации агентуры в прифронтовых городах за пределами оккупации. Задача пособникам оккупантов поставлена четко и понятно : вербовать мясо из таких городов как Доброполье, Покровск, Угледар, Торецк, Константиновка. В качестве "бонусов" будущему грузу 200 предлагают пачпарт дыныры, паспорт рф и деньги, конечно.
Причина активизации агентуры вне оккупации - тотальный недобор мяса, обполченцев то есть + нежелание местных ватнов дохнуть за недогосударство при зряплате 250 баксов в месяц + четкое понимание русских, что в случае возобновления масштабных боевых действий линия фронта легко может сместиться на 10 км в пользу всУ.
Именно поэтому рф и "спецслужбы" дыныры задействуют всю агентуру за ленточкой, в том числе продажных полицейских Украины, которые должны будут набрать свежее мясо дыныры из числа мелкого криминалитета [наркоманов, гопоту и ранее судимых].
Одним словом, дохнуть за интересы пушилина, путина и прочих больных на голову кожаных мешков, желания нету даже у местной ваты. Роспропаганда может рассказывать сколько угодно о "всенародной любви" жителей оккупированных к дыныры, но факт остается фактом: за недогосударство дохнуть не хочется даже зомбированным ватанам. И это радует [ по крайне мере меня].
Ну и о 37-м году на оккупированных, а точнее о принудительной паспортизации. Если кто не в курсе, то быть патриотом в Донецке или Луганске немного сложнее, чем вне оккупации - за смелую гражданскую позицию тебя вооруженные макаки могут минимум покалечить или вообще убить. К чему я веду ? К тому, что бывшие руководители партии регионов заставляют жителей оккупированных получать паспорта рф. Ща расскажу как они это делают.
Все просто и гениально на самом деле: не доехавшие до ростова за витей из Енакиево бывшие рыги тупо ходят по бюджетным организациям, смотрят списки тех, кто не получили или не подали заявку на получение аусвайса с курицей и ... И ставят вопрос ребром : или ты получаеш паспорт рф, или мы на тебя напишем донос в мыгыбы дыныры, мол ты пособник сбУ и постоянно призываешь к "неконституционному свержению власти". Все. Выводы делайте сами о том, сколько обычных цивильных таким образом вынуждены получить паспорта рф [мир не черно-белый, если шо].
Эпилог. Если кто-то всерьез из числа наших политиков думает, что рф хочет окончить войну на Донбассе или вернуть территории, тот ошибается. Русские нацисты не меняются, чтобы не говорили политики рф, факт остается фактом - кремль понимает только позицию силы, а договора, которые подписывают представители рф - это не более, чем бумажки. Рекомендую властям Украины покинуть уютный выдуманный мир и вернуться в реальный, где рф - страна-оккупант с нацистской идеологией. Спасибо за внимание. У меня все.
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