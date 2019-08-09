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Расправились каннибалы? В Украине нашли массовое захоронение, среди жертв – дети

1.2т Читать материал на украинском

На Черниговщине под фундаментом сельского дома строители нашли человеческие останки, вероятно, принадлежащие жертвам Голодомора.

Как сообщает ТСН со ссылкой на местных историков, эти люди умерли насильственной смертью в прошлом столетии. Их могли съесть во время голода.

Жуткую находку обнаружили на глубине ориентировочно более полутора метров, когда копали яму для ремонта дома.

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Три найденных черепа лежали вплотную к фундаменту старого дома, ноги немного дальше, а туловища вообще не было. Из трех выкопанных черепов – один детский, два, вероятно, подростковых.

"Правоохранители полтора часа осматривали находку и уехали ни с чем. Сказали, что кости из прошлого века, участники преступления мертвы, а поэтому уголовное дело не открыли", – отметили журналисты.

Они добавили, что строители не знают, что делать с находкой, потому что владелица подворья за рубежом. Пока кости сохраняются в мешке в погребе.

Найденные останки

Найденные останки

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

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Тема
Голодомор в Украине
Место
Украина Чернигов
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