Расправились каннибалы? В Украине нашли массовое захоронение, среди жертв – дети

На Черниговщине под фундаментом сельского дома строители нашли человеческие останки, вероятно, принадлежащие жертвам Голодомора.

Как сообщает ТСН со ссылкой на местных историков, эти люди умерли насильственной смертью в прошлом столетии. Их могли съесть во время голода.

Жуткую находку обнаружили на глубине ориентировочно более полутора метров, когда копали яму для ремонта дома.

Три найденных черепа лежали вплотную к фундаменту старого дома, ноги немного дальше, а туловища вообще не было. Из трех выкопанных черепов – один детский, два, вероятно, подростковых.

"Правоохранители полтора часа осматривали находку и уехали ни с чем. Сказали, что кости из прошлого века, участники преступления мертвы, а поэтому уголовное дело не открыли", – отметили журналисты.

Они добавили, что строители не знают, что делать с находкой, потому что владелица подворья за рубежом. Пока кости сохраняются в мешке в погребе.

Найденные останки ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

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