МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Распихать по резервациях!'' Фарион бурно отреагировала на языковой скандал в Беларуси

1.8тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион жестко прошлась по белорусам, которые не смогли понять журналиста, разговаривающего с ними на их же родном языке.

Скандальная экс-парламентарий, не выбирая выражений, посоветовала организовать для них специальную резервацию и применить подобную практику в Украине к тем, кто не понимает украинский язык. Свое мнение она изложила на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

"Внимательно послушайте этих красноречивых уродов. Большего уродства не найти. Моральные калеки. Таких надо распихивать по резервациях с надписью: инфекция москвофильства. Среди нас тоже такие бродят. Сделайте для них пребывание в Украине невыносимым. Просто радостно не понимайте их", — возмутилась Фарион.

Новости
''Зачем нам столько д*билов?'' Фарион призвала выгнать нацменьшинства из Украины
Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

''Распихать по резервациях!'' Фарион бурно отреагировала на языковой скандал в Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
🤣🤣🤣 Ватники, забирайте ее к себе.) Ни разу не спаленная ватная провокаторша. «Свободу»уже спалили на финансировании из ватостана, теперь почти не отсвечивают. А эта дура на автомате еще пиздит и пиздит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кому нацистка посоветовала это организовать? Животные бандеры смелые только со стариками и детьми.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги