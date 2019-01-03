''Распихать по резервациях!'' Фарион бурно отреагировала на языковой скандал в Беларуси

Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион жестко прошлась по белорусам, которые не смогли понять журналиста, разговаривающего с ними на их же родном языке.
Скандальная экс-парламентарий, не выбирая выражений, посоветовала организовать для них специальную резервацию и применить подобную практику в Украине к тем, кто не понимает украинский язык. Свое мнение она изложила на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
"Внимательно послушайте этих красноречивых уродов. Большего уродства не найти. Моральные калеки. Таких надо распихивать по резервациях с надписью: инфекция москвофильства. Среди нас тоже такие бродят. Сделайте для них пребывание в Украине невыносимым. Просто радостно не понимайте их", — возмутилась Фарион.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фарион резко раскритиковала попытки национальных меньшинств получить языковые преференции, а также обвинила украинцев в том, что они все время договариваются с теми, кому "надо стрелять в рот".
Экс-член "Свободы" призывала украинцев "давать ногой в челюсть каждому москворотому". По ее мнению, это позволило бы закончить войну на Донбассе уже давно.
Она заявляла, что русскоязычные граждане являются "умственно отсталыми предателями" и самой большой проблемой Украины.
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