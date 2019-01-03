''Распихать по резервациях!'' Фарион бурно отреагировала на языковой скандал в Беларуси

Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион жестко прошлась по белорусам, которые не смогли понять журналиста, разговаривающего с ними на их же родном языке.

Скандальная экс-парламентарий, не выбирая выражений, посоветовала организовать для них специальную резервацию и применить подобную практику в Украине к тем, кто не понимает украинский язык. Свое мнение она изложила на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ирина Фарион Facebook Ирины Фарион

"Внимательно послушайте этих красноречивых уродов. Большего уродства не найти. Моральные калеки. Таких надо распихивать по резервациях с надписью: инфекция москвофильства. Среди нас тоже такие бродят. Сделайте для них пребывание в Украине невыносимым. Просто радостно не понимайте их", — возмутилась Фарион.

Ирина Фарион Facebook Ирины Фарион

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