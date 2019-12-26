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26 декабря • обновлено в 12:33
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"Расчета не было!" Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу

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Бывший глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что позвала президента России Владимира Путина на свою свадьбу в августе 2018-го без какого-либо расчета.

И в итоге получилось веселое торжество. Такое заявление спустя полтора года после события она сделала в рамках проекта "РИА Новости", который росСМИ посвятило 20-летию Путина во главе страны.

"Расчета не было. Это было спонтанное приглашение, я не знала, примет ли он его… И когда он согласился, я знала, что мне лично стоит ожидать сильной реакции", – призналась экс-чиновница.

Карин Кнайсль и Владимир Путин

Карин Кнайсль и Владимир Путин

Gazeta Wyborcza

По ее словам, именно благодаря появлению главы РФ у нее получилось веселый и особый праздник, которому не было равных.

"Я была на многих скучных свадьбах и могу сказать, что моя была самой веселой и красивой из них. Президент Путин создал такое настроение музыкой, с которой он приехал, тем, что просто спонтанно вместе с нами праздновал, станцевал, произнес от себя лично очень приятную, милую речь – все это важные моменты, которых я не хотела бы лишиться и, думаю, гости на моей свадьбе тоже", – высказалась Кнайсль.

Путин на свадьбе Кнайсль

Путин на свадьбе Кнайсль

Telegram-канал RIA_Kremlinpool

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
Тег
свадьба
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