Раде предложили отменить перевод часов в Украине

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициировал и зарегистрировал законопроект, которым предусматривается отказ от сезонного перевода часов.

Обоснование своей инициативы Стефанчук привел в Facebook. Законопроект "Об исчислении времени в Украине" зарегистрирован в ВР под №4201.

Им предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Стефанчук объяснил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается их самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населення", – написал вице-спикер.

Также он подчеркнул, что проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора – Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – пояснил Стефанчук.

Кроме того, по его мнению, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Ведь 84 процента жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом.

Перевод часов на зимнее время в 2020 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 24 на 25 октября.

В сентябре 2011 года постановлением Верховной Рады перевод часов на зимнее время был отменен, однако 18 октября, после критических выступлений части общественности, парламент признал вышеупомянутый документ утратившим силу.

Как известно, автором идеи перехода с летнего на зимнее время был ученый, политик, дипломат, изобретатель из США Бенджамин Франклин. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на свет.

Как сообщал OBOZREVATEL, аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса живут по российскому времени. Москва с 2011 года начала жить на постоянном зимнем времени, без перехода на летнее.