Рада ввела бесплатное обязательное тестирование на COVID-19

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который вводит бесплатное обязательное тестирование на коронавирус COVID-19.

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За законопроект №3380 проголосовали 336 народных депутатов.

В Украине будут массово тестировать на коронавирус

Документ вносит изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" с целью обеспечения проведения МОЗ Украины массового тестирования на COVID-19 (как на стационарном, так и на амбулаторном уровне в зависимости от медицинских показаний о госпитализации).

Тестирование станет обязательным для:

лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавируса;

лиц, имеющих установленный контакт с лицом, больным коронавирусом.

Регулярное тестирование станет обязательным для медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

Результат голосования Скрин видео

Также законопроект позволит привлекать врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию коронавирусу.

Кроме того, медработникам, которые находятся на самоизоляции учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, увеличится размер пособия по временной нетрудоспособности до 100% средней зарплаты.

Документ содержит ряд поручений Кабинету министров Украины:

Обновление алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определение учреждений здравоохранения (первой, второй, третьей волн) и специализированных госпиталей для приема больных коронавирусом, а также очередности их заполнения в соответствии с последними международными рекомендациями; Обеспечение разработки инструкций по обучению медицинских работников и продолжение соответствующих учений, которые уже проводятся; Обеспечение опубликования всей информации, касающейся противодействию COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов на коронавирус COVID-19, поэтому в столице необходимо открывать новые.

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