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14 мая • обновлено в 16:43
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Рада приняла изменения в деятельность ЦПАУ: как будут работать теперь

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На пленарном заседании в среду, 13 мая, в Верховной Раде приняли законопроект об изменениях в работу Центров предоставления административных услуг.

Документ №2679 принят в первом чтении. Он предусматривает создание Единого государственного веб-портала электронных услуг, которым можно будет пользоваться даже через смартфон.

Рада приняла изменения в работу ЦНАП

Рада приняла изменения в работу ЦНАП

decentralization.gov.ua

Люди также смогут получать некоторые документы от ЦПАП по почте. То есть не нужно будет приходить туда несколько раз, чтобы получить справку.

При этом Единый государственный портал административных услуг будет ликвидирован.

Также будут ликвидированы центры предоставления админуслуг, которые были созданы райадминистрациями. Предоставлять услуги предлагается только в ЦПАУ органов местного самоуправления. Устанавливать требования к ЦПАУ будет уполномочен Кабмин.

При этом услуги будут предоставляться именно в ЦПАУ (а не через них) представителями субъектов предоставления таких услуг, администраторами или через администраторов путем их взаимодействия с субъектами предоставления административных услуг.

"Реализация закона позволит предоставлять в ЦПАУ все услуги на соответствующей территории. Так, в ЦПАУ будут предоставляться все админуслуги органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам обслуживания в ЦПАУ жителей других территориальных общин; в ЦПАУ также будут предоставляться другие публичные услуги", – сказано в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается создавать ЦПАУ во всех населенных пунктах, где проживает более тысячи человек. Регулировать вопросы их создания будут объединенные территориальные громады, а старосты будут получать отдельные функции администратора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале заработало мобильное приложение "Дія", которое позволяет украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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