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"Охотились" на ж/д: кто держал десятки "рабов" на Одесчине

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Организаторы незаконного содержания людей на одном из консервных заводов в Одесской области имеют гражданство Украины и могут быть причастны к другим уголовным преступлениям.

"Освобожденные граждане находились в рабских условиях от 7 до 10 дней. Организаторы собирали и постоянно обновляли их состав на железнодорожном вокзале. Собирали под видом благотворительных работ, а на самом деле это было совсем по-другому", - сказал в комментарии OBOZREVATEL помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, все организаторы являются гражданами Украины, один из задержанных - женщина - причастна к руководству завода.

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"На данный момент выясняются другие обстоятельства связанные с незаконным содержанием и проверяются еще несколько возможных эпизодов уголовных преступлений, касающихся этой темы", - сообщил Слободян.

Насколько долго подозреваемые занимались незаконным содержанием людей, пока неизвестно, однако по словам Слободяна, до освобожденной группы людей были и другие.

"Освобожденные граждане чувствуют себя удовлетворительно", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вблизи г. Умань на Черкасщине, на одной из заправок рядом с трассой обнаружили сильно избитого мужчину, который утверждал, что бежал из рабства.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
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надо понять что порошенко и его выдвиженцы ето люди такие жа что и янукович .они жыли в той среде.и думаю что давали отступные и брали от других .так что пока мы несменем ету власть реформам 0.надо делать выводы али украина аль порошенко со своей старческой бригадой.ну и конечно гройсман у них как туз.
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