"Скоро эта накипь забудется!" Сеть позабавило фото с убитым главарем "ДНР"

Ликвидированный в Донецке главарь так званой ДНР Михаил Толстых (Гиви) совсем скоро может забыться и "кануть в небытие" — бывшие подельники уже забыли его фамилию и штампуют портреты с подписью "Толстыкин".

Об этом написал блогер Денис Казанский в Twitter, добавив соответствующе фото. На нем видно, как дети в военной форме держат в руках портреты ликвидированных на Донбассе так званых главарей террористической организации "ДНР" Олега Гришина (Медведь) и Михаила Толстых (Гиви). Примечательно, что фамилия Гиви написана как "Толстыкин" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость доконца).

"Настоящую фамилию Гиви уже никто и не помнит. Штампуют портреты, на которых написано "Толстыкин" вместо "Толстых". Пройдет еще несколько лет, и вся эта накипь — мародеры-парковщики, автомойщики, городские сумасшедшие — совсем забудется и канет в небытие", — отметил Казанский.

"ДНР" Comments.ua

Напомним, что главарь банды "Сомали" Гиви, который занимался мародерством на Донбассе и убивал своих пленных, был убит 8 февраля в оккупированном Донецке. Толстых(Гиви) стал уже девятым лидером террористических банд на Донбассе, ликвидированных за последние полтора года.

Настоящую фамилию Гиви уже никто и не помнит. Штампуют портреты, на которых написано "Толстыкин" вместо "Толстых". Пройдет еще несколько лет, и вся эта накипь - мародеры-парковщики, автомойщики, городские сумасшедшие совсем забудется и канет в небытие. pic.twitter.com/ShAXywmSdt — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 октября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что на оккупированной части Донбасса появился музей "Новороссии", придуманной Кремлем. Там установлены фигуры погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко.

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