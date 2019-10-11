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11 октября • обновлено в 13:26
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"Скоро эта накипь забудется!" Сеть позабавило фото с убитым главарем "ДНР"

11.1т Читать материал на украинском

Ликвидированный в Донецке главарь так званой ДНР Михаил Толстых (Гиви) совсем скоро может забыться и "кануть в небытие" — бывшие подельники уже забыли его фамилию и штампуют портреты с подписью "Толстыкин".

Об этом написал блогер Денис Казанский в Twitter, добавив соответствующе фото. На нем видно, как дети в военной форме держат в руках портреты ликвидированных на Донбассе так званых главарей террористической организации "ДНР" Олега Гришина (Медведь) и Михаила Толстых (Гиви). Примечательно, что фамилия Гиви написана как "Толстыкин" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость доконца).

"Настоящую фамилию Гиви уже никто и не помнит. Штампуют портреты, на которых написано "Толстыкин" вместо "Толстых". Пройдет еще несколько лет, и вся эта накипь — мародеры-парковщики, автомойщики, городские сумасшедшие — совсем забудется и канет в небытие", — отметил Казанский.

"ДНР"

"ДНР"

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Напомним, что главарь банды "Сомали" Гиви, который занимался мародерством на Донбассе и убивал своих пленных, был убит 8 февраля в оккупированном Донецке. Толстых(Гиви) стал уже девятым лидером террористических банд на Донбассе, ликвидированных за последние полтора года.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что на оккупированной части Донбасса появился музей "Новороссии", придуманной Кремлем. Там установлены фигуры погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко.

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Персона
Михаил Толстых (Гиви)
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