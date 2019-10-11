"Поцелуй в животик": Путина засняли в окружении детей. Фото

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Туркменистан, где его встречали дети.

Фото с лидером россиян в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где сегодня примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", – говорится в сообщении.

На снимке показано, как Путин вышел из самолета, а его на выходе из трапа встречают дети. Причем видно, что уже стемнело и детей для Путина "согнали" уже после заката солнца.

Путин прибыл в Туркменистан Twitter

Пользователи сети негодовали и писали, что на таких мероприятиях детям не место.

"Отличная новость, моя жизнь улучшилась, дядя Вова поцелуй меня в животик", "Дети спать должны, а они ими старого деда радуют", "Деду опять мальчика подогнали", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

Ранее он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову.

Также Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою "любовь" к маленьким детям.

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