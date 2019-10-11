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11 октября • обновлено в 13:26
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"Поцелуй в животик": Путина засняли в окружении детей. Фото

1.2т Читать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Туркменистан, где его встречали дети.

Фото с лидером россиян в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где сегодня примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", – говорится в сообщении.

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На снимке показано, как Путин вышел из самолета, а его на выходе из трапа встречают дети. Причем видно, что уже стемнело и детей для Путина "согнали" уже после заката солнца.

Путин прибыл в Туркменистан

Путин прибыл в Туркменистан

Twitter

Пользователи сети негодовали и писали, что на таких мероприятиях детям не место.

"Отличная новость, моя жизнь улучшилась, дядя Вова поцелуй меня в животик", "Дети спать должны, а они ими старого деда радуют", "Деду опять мальчика подогнали", – писали в сети.

"Поцелуй в животик": Путина засняли в окружении детей. Фото

Скриншот

"Поцелуй в животик": Путина засняли в окружении детей. Фото

Скриншот

"Поцелуй в животик": Путина засняли в окружении детей. Фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

Ранее он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову.

Также Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою "любовь" к маленьким детям.

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Персона
Владимир Путин
Место
Туркменистан
Тег
соцсети
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обоз те не стыно..?какая бредятина..
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